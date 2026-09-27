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Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Babacan’ın yıllarca Türkiye’ye “ekonomiyi bilen adam” olarak anlatıldığını belirterek, Babacan’ın göreve geldiğinde ekonomi eğitimi ve bürokrasi tecrübesi bulunmadığını öne sürdü.

İnce, Babacan dönemindeki ekonomi politikalarının önemli bölümünün daha önce hazırlanan programların devamı olduğunu öne sürerek, Türkiye ekonomisinin kronik yapısal sorunlarının çözülüp çözülmediğini sorguladı.

Üretim yapısı, cari açık, dış kaynak bağımlılığı, tasarruf oranları ve katma değerli üretim gibi başlıklara dikkat çeken İnce, Babacan dönemindeki ekonomi yönetiminin kalıcı bir dönüşüm sağlayıp sağlamadığını tartışmaya açtı.

EKMEN'DEN İNCE'YE YANIT

İnce’nin açıklamalarının ardından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ekmen, İnce’nin siyasi geçmişine gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

“62 yaşını almış Sn. Muharrem İnce’nin Türkiye Cumhuriyeti devletine, ülkesine vatanına, milletine somut katkısı ne olmuştur? Hayata geçirdiği iz bıraktığı ne vardır? Bilenler yazabilir mi?”

TARTIŞMANIN ODAĞINDA EKONOMİ YÖNETİMİ VAR

İnce’nin paylaşımında Babacan’ın ekonomi yönetimindeki rolü, IMF programı, mali disiplin, özelleştirmeler ve ekonomi bürokrasisindeki kadro tercihleri gibi başlıklar yer aldı.

İnce ayrıca 2011 ve 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bazı kararların ekonomik sonuçlarının tartışılması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Emin Ekmen’in yanıtıyla birlikte tartışma, Babacan’ın ekonomi politikalarından İnce’nin siyasi geçmişine ve Türkiye’ye yaptığı katkılara ilişkin karşılıklı değerlendirmelere taşındı.

Ali Babacan ise son günlerde ekonomi yönetimi ve fon krizine ilişkin açıklamalarında, geçmişte ekonomi yönetiminde üstlendiği görevlere ve uygulanan politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.