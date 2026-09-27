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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan etkileyen sahte değerlendirme ve yapay etkileşim yöntemlerine karşı kapsamlı bir inceleme başlattı. İşletmelerin internet sitelerindeki görünürlüğünü gerçek dışı şekilde artıran uygulamalar mevzuata aykırı bulundu.

Ekonomim'de yer alan habere göre arama motorlarında görünürlüğü artırmak ve ürünleri üst sıralara taşımak amacıyla kullanılan yapay yöntemlerin haksız rekabete yol açtığını belirten kurul, tüketicinin karar alma sürecini manipüle eden yapılara geçit vermiyor.

SAHTE SEPET, FAVORİ BOTLARI VE OLUMSUZ YORUM GİZLEME MERCEK ALTINDA

PARA KARŞILIĞI ETKİLEŞİM

Ücret karşılığında ürünlerin sepete eklenmesi veya favorilere alınması,



İşletmeden hiçbir şekilde alışveriş yapmayan kişilerin yönlendirilerek yorum yaptırılması, işletmeler hakkındaki olumsuz yorumların yayımlanmasının engellenmesi veya tüketiciler tarafından görülmesinin zorlaştırılması.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında, bir ürünün satışını artırmak amacıyla gerçeği yansıtmayan değerlendirmeler yaptırılamayacağı ve ürünün onaylanması için kişi ya da kuruluşlardan hizmet satın alınamayacağı bir kez daha vurgulandı.

ÇOK SAYIDA ADRESE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket eden yapılara ağır yaptırımlar uygulandı. Arama motorlarında "5 yıldız" ve olumlu yorum hizmeti vaat eden siteler ile e-ticaret platformlarında takipçi, beğeni, favori ve sepete ekleme botu satan çok sayıda URL hakkında erişimin engellenmesine karar verildi.