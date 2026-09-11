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Kaynak: AA

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımların grupları ve rakipleri netleşti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda Eczacıbaşı ve VakıfBank, erkeklerde ise Ziraat Bankkart dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

ECZACIBAŞI VE VAKIFBANK BREZİLYA'DA SAHNE ALACAK

Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 8-13 Aralık tarihlerinde Brezilya'da gerçekleştirilecek.

Eczacıbaşı, A Grubu'nda ev sahibi ülkeden Osasco Sao Cristovao Saude, Japonya'dan NEC Red Rockets Kawasaki ve Peru'dan Club Alianza Lima ile karşılaşacak.

VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan temsilcisi Zhetysu VC, Mısır ekibi Al Ahly SC ve Brezilya'dan Sesi Volei Bauru ile mücadele edecek.

ZİRAAT BANKKART'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Erkekler FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ise 15-20 Aralık tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.

A Grubu'nda yer alan Ziraat Bankkart'ın rakipleri Polonya'dan Aluron CMC Warta Zawiercie, Brezilya'dan Volei Renata ve İran'dan Foolad Sirjan Iranian oldu.

İLK İKİ TAKIM YARI FİNALE ÇIKACAK

Her iki organizasyonda da grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar yarı finale yükselecek.

Yarı finalde gruplardan çıkan takımlar çapraz eşleşmeyle karşı karşıya gelecek ve finale yükselmek için mücadele edecek.