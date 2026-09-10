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Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nun ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayan Filenin Efeleri, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

ALMANYA GERİ DÖNDÜ

İkinci sette oyunda dengeyi sağlayan Almanya, 31 dakika süren seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette de üstünlüğü ele alan Almanlar, seti 25-21 kazanarak mücadelede 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete Türkiye iyi başladı ve ilk bölümü 8-6 üstün geçti. Ancak ilerleyen bölümde kontrolü ele alan Almanya, seti 25-19, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

SIRADAKİ RAKİP FRANSA

Avrupa Şampiyonası'na Almanya yenilgisiyle başlayan Filenin Efeleri, gruptaki bir sonraki karşılaşmasında Fransa ile mücadele edecek.

Set sonuçları: 25-23, 22-25, 21-25, 19-25.