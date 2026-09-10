A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nun ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayan Filenin Efeleri, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı - Resim : 1

ALMANYA GERİ DÖNDÜ

İkinci sette oyunda dengeyi sağlayan Almanya, 31 dakika süren seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette de üstünlüğü ele alan Almanlar, seti 25-21 kazanarak mücadelede 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete Türkiye iyi başladı ve ilk bölümü 8-6 üstün geçti. Ancak ilerleyen bölümde kontrolü ele alan Almanya, seti 25-19, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında galibiyeti kaçırdıArda Turan Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında galibiyeti kaçırdıSpor

SIRADAKİ RAKİP FRANSA

Avrupa Şampiyonası'na Almanya yenilgisiyle başlayan Filenin Efeleri, gruptaki bir sonraki karşılaşmasında Fransa ile mücadele edecek.

Set sonuçları: 25-23, 22-25, 21-25, 19-25.