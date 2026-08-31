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Kaynak: AA

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Sırbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ile Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou hakem olarak görev yapacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Milliler, A Grubu'nda oynadığı karşılaşmalarda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup etti. Son grup maçında Polonya'ya 3-2 yenilen Türkiye, bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamladı.

C Grubu'nda Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya ile mücadele eden Azerbaycan ise beş karşılaşmadan üç galibiyet çıkararak grubunu üçüncü basamakta bitirdi.

Son 16 turundaki mücadelede üstün gelen takım, adını çeyrek finale yazdıracak.