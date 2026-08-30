Kadın Milli Voleybol Takımımız, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluğa ulaştı.
Turnuvada boyunca mağlubiyet yüzü görmeyen Filenin Sultanları, final mücadelesinde ev sahibi İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-0 mağlup ederek altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.
FİNALDE İTALYA'YA SET VERMEDİLER
B Grubu'nda Mısır'ı 3-1, Kosova'yı 3-2, Yunanistan'ı 3-0 ve İspanya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, grubunu kayıpsız tamamladı.
Yarı finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükselen ay-yıldızlılar, şampiyonluk maçında da ev sahibi İtalya'yı 3-0'lık net skorla geçti.
Turnuva boyunca oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanan Filenin Sultanları, Taranto'daki kusursuz serisini altın madalyayla taçlandırdı.