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Kaynak: AA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta açılış maçında yarın organizasyonun ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Üçüncü ve son hafta mücadelelerini Belgrad Arena'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, Sırbistan ile Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak karşılaşmada mücadele edecek.

İkinci haftanın tamamlanmasının ardından Türkiye, 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 puanla yedinci sırada yer alırken, Sırbistan ise 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 12 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Milletler Ligi tarihinde Sırbistan ile yaptığı iki karşılaşmayı da kaybeden milli takım, rakibi karşısındaki ilk galibiyetini elde etmek amacıyla sahaya çıkacak.

Normal sezonu ilk yedi içerisinde tamamlaması durumunda, ev sahibi Çin'in doğrudan katılacağı final etabına tarihinde ilk kez yükselme hakkı kazanacak ay-yıldızlılar önemli bir fırsatın peşinde olacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü hafta programında ayrıca Ukrayna, Slovenya ve İran ile de karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

KADRO

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija

Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin

Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

MAÇ PROGRAMI

Yarın:

21.00 Sırbistan-Türkiye

17 Temmuz Cuma:

17.30 Türkiye-Ukrayna

18 Temmuz Cumartesi:

17.30 Türkiye-Slovenya

19 Temmuz Pazar:

14.00 Türkiye-İran