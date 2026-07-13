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Kaynak: AA

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Final Etabı'nın maç programı açıklandı.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, rakibini elemesi halinde aynı gün oynanacak Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle 25 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek.

İtalya ile Hollanda ve Brezilya ile Japonya arasındaki diğer çeyrek final maçları ise 22 Temmuz'da oynanacak.

Yarı final mücadeleleri 25 Temmuz Cumartesi günü yapılırken, organizasyonda üçüncülük maçı 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.30'da, final karşılaşması ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.

2026 VNL FİNAL ETABI MAÇ PROGRAMI

22 Temmuz Çarşamba

İtalya - Hollanda

Brezilya - Japonya

23 Temmuz Perşembe

11.00 | Türkiye - Kanada

Çin - ABD

25 Temmuz Cumartesi

Yarı final karşılaşmaları

26 Temmuz Pazar

10.30 | Üçüncülük maçı

14.30 | Final