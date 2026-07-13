2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Final Etabı'nın maç programı açıklandı.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, rakibini elemesi halinde aynı gün oynanacak Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle 25 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek.
İtalya ile Hollanda ve Brezilya ile Japonya arasındaki diğer çeyrek final maçları ise 22 Temmuz'da oynanacak.
Yarı final mücadeleleri 25 Temmuz Cumartesi günü yapılırken, organizasyonda üçüncülük maçı 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.30'da, final karşılaşması ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.
2026 VNL FİNAL ETABI MAÇ PROGRAMI
22 Temmuz Çarşamba
İtalya - Hollanda
Brezilya - Japonya
23 Temmuz Perşembe
11.00 | Türkiye - Kanada
Çin - ABD
25 Temmuz Cumartesi
Yarı final karşılaşmaları
26 Temmuz Pazar
10.30 | Üçüncülük maçı
14.30 | Final