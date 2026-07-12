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2026 FIVB Milletler Ligi'nde normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlılar, normal sezonu 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta tamamlayan Kanada ile eşleşti.

RAKİP GIOVANNI GUIDETTI

Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde karşılaşacağı Kanada'nın başantrenörlüğünü, 2017-2022 yılları arasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti yapıyor.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-23 Temmuz tarihlerinde oynanacak çeyrek final mücadelesini kazanan taraf, yarı finalde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

DİĞER EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

VNL Final Etabı'ndaki diğer çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:

ABD - Çin

İtalya - Hollanda

Brezilya - Japonya

Ev sahibi Çin, normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen organizasyon kuralları gereği ev sahibi kontenjanıyla finallerde mücadele etme hakkı elde etti.

Öte yandan normal sezonu son sırada bitiren Bulgaristan, VNL'ye veda etti.

Bulgaristan'ın yerine 2027 VNL'de, bu sezon organizasyonda yer almayan ülkeler arasında FIVB dünya sıralamasında en üst basamakta bulunan milli takım yer alacak.