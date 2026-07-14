Günde net 1500 TL nakit kazanç elde ediyorlar: Dalından koparıp yere atıyorlar

“Yarısından Fazlasını Kopardığımız Oluyor”

Gürsu’daki bahçelerde çalışan Nurbay Kaya, bazı dallarda meyvenin yarısından fazlasını kopardıklarını belirterek, “Ağaçların sağlığı için bu şart. Bu işlem yapılmazsa meyve küçük kalır ve kalite düşer” dedi.