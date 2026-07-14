Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Günde net 1500 TL nakit kazanç elde ediyorlar: Dalından koparıp yere atıyorlar

Günde net 1500 TL nakit kazanç elde ediyorlar: Dalından koparıp yere atıyorlar

Bursa’da meyve bahçelerinde çalışan “tekleme” işçileri, ağaçların verimini artırmak için tonlarca meyveyi dallardan koparıyor. Sabah erken saatlerde başlayan mesaiyle günlük 1500 TL kazanan işçiler, yoğun verimin olduğu sezonda dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
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Günde net 1500 TL nakit kazanç elde ediyorlar: Dalından koparıp yere atıyorlar - Resim: 1

Tonlarca Meyve Koparıp Gelir Elde Ediyorlar

Bursa’da meyve üretiminin yoğun olduğu İnegöl, İznik, Gürsu ve Kestel ilçelerinde çalışan “tekleme” işçileri, ağaçlardaki fazla meyveleri kopararak hem üretime katkı sağlıyor

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Günde net 1500 TL nakit kazanç elde ediyorlar: Dalından koparıp yere atıyorlar - Resim: 2

hem de günlük 1500 TL kazanç elde ediyor

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Günde net 1500 TL nakit kazanç elde ediyorlar: Dalından koparıp yere atıyorlar - Resim: 3

Amaç: Verimi ve Kaliteyi Artırmak

Ağaçlarda oluşan aşırı meyve yükünü azaltmak için yapılan tekleme işlemi, ürün kalitesini doğrudan etkiliyor.

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Günde net 1500 TL nakit kazanç elde ediyorlar: Dalından koparıp yere atıyorlar - Resim: 4

İşçiler, dallardaki fazla meyveleri koparıp yere atarak ağacın taşıyabileceği seviyeye indiriyor. Bu sayede geriye kalan meyveler daha kaliteli ve iri oluyor.

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Günde net 1500 TL nakit kazanç elde ediyorlar: Dalından koparıp yere atıyorlar - Resim: 5

Sabah Başlayıp Akşama Kadar Sürüyor

Tekleme işçileri sabah 06.30’da mesaiye başlayıp 16.30’a kadar çalışıyor.

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Günde net 1500 TL nakit kazanç elde ediyorlar: Dalından koparıp yere atıyorlar - Resim: 6

Gün içinde 4 mola veren işçiler, gün boyunca yalnızca fazla meyveleri koparma işiyle uğraşıyor.

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Günde net 1500 TL nakit kazanç elde ediyorlar: Dalından koparıp yere atıyorlar - Resim: 7

“Yarısından Fazlasını Kopardığımız Oluyor”

Gürsu’daki bahçelerde çalışan Nurbay Kaya, bazı dallarda meyvenin yarısından fazlasını kopardıklarını belirterek, “Ağaçların sağlığı için bu şart. Bu işlem yapılmazsa meyve küçük kalır ve kalite düşer” dedi.

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Günde net 1500 TL nakit kazanç elde ediyorlar: Dalından koparıp yere atıyorlar - Resim: 8

Verimli Sezon İşçiye Yaradı

Bu yıl iklim şartlarının elverişli gitmesiyle artan verim, en çok tekleme işçilerinin yüzünü güldürdü.

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Günde net 1500 TL nakit kazanç elde ediyorlar: Dalından koparıp yere atıyorlar - Resim: 9

Üretici için maliyet oluşturan bu süreç, işçiler için önemli bir gelir kapısı haline geldi.

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