Günde net 1500 TL nakit kazanç elde ediyorlar: Dalından koparıp yere atıyorlar

Tonlarca Meyve Koparıp Gelir Elde Ediyorlar
Bursa’da meyve üretiminin yoğun olduğu İnegöl, İznik, Gürsu ve Kestel ilçelerinde çalışan “tekleme” işçileri, ağaçlardaki fazla meyveleri kopararak hem üretime katkı sağlıyor
Tonlarca Meyve Koparıp Gelir Elde Ediyorlar
Bursa’da meyve üretiminin yoğun olduğu İnegöl, İznik, Gürsu ve Kestel ilçelerinde çalışan “tekleme” işçileri, ağaçlardaki fazla meyveleri kopararak hem üretime katkı sağlıyor
hem de günlük 1500 TL kazanç elde ediyor
Amaç: Verimi ve Kaliteyi Artırmak
Ağaçlarda oluşan aşırı meyve yükünü azaltmak için yapılan tekleme işlemi, ürün kalitesini doğrudan etkiliyor.
İşçiler, dallardaki fazla meyveleri koparıp yere atarak ağacın taşıyabileceği seviyeye indiriyor. Bu sayede geriye kalan meyveler daha kaliteli ve iri oluyor.
Sabah Başlayıp Akşama Kadar Sürüyor
Tekleme işçileri sabah 06.30’da mesaiye başlayıp 16.30’a kadar çalışıyor.
Gün içinde 4 mola veren işçiler, gün boyunca yalnızca fazla meyveleri koparma işiyle uğraşıyor.
“Yarısından Fazlasını Kopardığımız Oluyor”
Gürsu’daki bahçelerde çalışan Nurbay Kaya, bazı dallarda meyvenin yarısından fazlasını kopardıklarını belirterek, “Ağaçların sağlığı için bu şart. Bu işlem yapılmazsa meyve küçük kalır ve kalite düşer” dedi.
Verimli Sezon İşçiye Yaradı
Bu yıl iklim şartlarının elverişli gitmesiyle artan verim, en çok tekleme işçilerinin yüzünü güldürdü.
Üretici için maliyet oluşturan bu süreç, işçiler için önemli bir gelir kapısı haline geldi.