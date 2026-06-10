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FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası öncesi yaşanan son tartışmalara ilişkin sessizliğini bozdu.

INFANTINO'DAN OMAR ARTAN YORUMU

FIFA tarafından turnuvada görevlendirilmesine rağmen Miami Uluslararası Havalimanı'na vardığında ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri tarafından geri çevrilen Somalili hakem Omar Artan ile ilgili konuşan Infantino yaşananları 'Talihsizlik' olarak değerlendirdi.

'SAKİNLEŞMEK İYİ GELİR'

Çözüm arayışları için çalıştıklarını belirten Infantino gelen tepkilere yönelik, "Bazen sakinleşmek, rahatlamak iyi gelir. Her şeyi çözmek için çalışmaya çalışıyoruz. Hemen bağırıp çağırmaya başlamak, çözüm bulmanın tam tersi etki yaratır." diye konuştu.

'BİR SPOR ORGANİZASYONU OLDUĞUMUZU ANLAMAMIZ GEREKİYOR'

Infantino ayrıca "Dünyanın kralları olmadığımızı, hükümetleri ve polis güçlerini yönetemeyeceğimizi, bir spor organizasyonu olduğumuzu anlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.