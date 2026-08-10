Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından çalışmalarına ara verdi. Genel Kurul, 1 Ekim'e kadar tatil yapacak.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri tamamlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifin kabulünün ardından Genel Kurul'un çalışmalarına ara verilmesiyle Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Genel Kurul'un yeni yasama dönemindeki çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başlaması bekleniyor.