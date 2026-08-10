Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Bir günde 40 milyon TL kazandı: Almanya'dan Kayseri'ye gelmişti

Bir günde 40 milyon TL kazandı: Almanya'dan Kayseri'ye gelmişti

Almanya’dan Kayseri’ye tatile gelen gurbetçi, kazı kazan biletiyle 40 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Bir günde 40 milyon TL kazandı: Almanya'dan Kayseri'ye gelmişti - Resim: 1

Almanya’dan Kayseri’ye tatile gelen gurbetçi, kazı kazan biletiyle 40 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

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Bir günde 40 milyon TL kazandı: Almanya'dan Kayseri'ye gelmişti - Resim: 2

Talihli, büyük ikramiyeyi getiren bileti satın aldığı seyyar bilet satıcısını da unutmayarak 2 milyon TL’lik jestte bulundu.

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Bir günde 40 milyon TL kazandı: Almanya'dan Kayseri'ye gelmişti - Resim: 3

+49'da yer alan habere göre Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda tatil yaparken kazı kazan bileti alan Almanya doğumlu gurbetçi, 40 milyon TL’lik dev ikramiyeyi kazandı.

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Bir günde 40 milyon TL kazandı: Almanya'dan Kayseri'ye gelmişti - Resim: 4

Bileti satan ve yaklaşık 20 yıldır aynı meydanda seyyar şans oyunları bayiliği yapan Abdurrahim Akdeniz, talihlinin 40-50 yaşlarında olduğunu ifade etti.

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Bir günde 40 milyon TL kazandı: Almanya'dan Kayseri'ye gelmişti - Resim: 5

Yıllardır şans oyunları bileti satmasına rağmen kendi tezgahından ilk kez bu seviyede bir ikramiye çıktığını belirten Akdeniz,

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Bir günde 40 milyon TL kazandı: Almanya'dan Kayseri'ye gelmişti - Resim: 6

daha önce sattığı biletlere 10 bin, 20 bin ve 40 bin liralık ikramiyelerin vurduğunu söyledi.

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Bir günde 40 milyon TL kazandı: Almanya'dan Kayseri'ye gelmişti - Resim: 7

İkramiyeyi Almak İçin İstanbul’a Gitti

Büyük ikramiyeyi teslim almak isteyen talihli, bilet satıcısı Abdurrahim Akdeniz’in oğluyla birlikte İstanbul’a gitti.

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Bir günde 40 milyon TL kazandı: Almanya'dan Kayseri'ye gelmişti - Resim: 8

İstanbul’da bir gün kalan ikili, ikramiyenin tahsil edilmesinin ardından geri döndü.

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Bir günde 40 milyon TL kazandı: Almanya'dan Kayseri'ye gelmişti - Resim: 9

2 Milyon TL'lik Jestle Ev Sahibi Olacak

Parasını teslim alan gurbetçi, bilet satıcısı Akdeniz’in hesabına 2 milyon TL transfer etti.

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Bir günde 40 milyon TL kazandı: Almanya'dan Kayseri'ye gelmişti - Resim: 10

Daha önce kendilerine ait bir evlerinin bulunmadığını belirten Abdurrahim Akdeniz,

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Bir günde 40 milyon TL kazandı: Almanya'dan Kayseri'ye gelmişti - Resim: 11

verilen bu parayla artık ev alabileceklerini söyleyerek yapılan yardımın kendileri için anlamlı bir jest olduğunu vurguladı.

UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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