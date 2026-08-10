Çinli dev Türkiye’ye geliyor: İşte ilk modeli

Dongfeng Z9'un Türkiye'de hem 4x4 hem de 4x2 otomatik versiyonlarla satışa sunulması planlanıyor.

Böylece modelin hem bireysel kullanıcıların hem de ticari müşteriler ile filo şirketlerinin farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap vermesi hedefleniyor.

Türkiye yapılanmasına ilişkin bilgi veren Dongfeng Türkiye CEO'su Yavuz Çırak, ilk 6 ay içerisinde yaklaşık 20 satış ve 20 servis noktasına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.