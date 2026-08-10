İstanbul'un havası ölçüldü: Bu ilçelerde yaşayanlar daha temiz nefes alıyor

Kirlilikte Zirveyi Takip Eden Diğer İlçeler

Sultangazi 3 istasyonunu sırasıyla metreküp başına 55,31 mikrogramla "Kağıthane 1" ve 51,41 mikrogramla "Sultangazi 2" istasyonları takip etti. Bu bölgeler temmuz ayında kirliliğin en yoğun hissedildiği yerler olarak öne çıktı.