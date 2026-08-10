İTÜ İmzalı Araştırma: İstanbul’un Havası Temizlendi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmada, kentteki hava kirliliğinin temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azaldığı tespit edildi. Araştırma, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros liderliğinde gerçekleştirildi.
İstanbul'un havası ölçüldü: Bu ilçelerde yaşayanlar daha temiz nefes alıyor
İTÜ'nün İstanbul'daki hava kalitesine ilişkin çalışmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Temmuzda hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalırken, ölçüm istasyonlarının verileri kentin havasının en temiz ve en kirli olduğu bölgeleri de ortaya koydu.Kaynak: Diğer
İTÜ İmzalı Araştırma: İstanbul’un Havası Temizlendi
Ölçümler 26 İstasyon Üzerinden Yapıldı
Çalışma kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait hava kalitesi ölçüm istasyonlarının verileri incelendi. 2025 ve 2026 yıllarının temmuz ayları kıyaslanarak havadaki partikül madde (PM10) oranları analiz edildi.
Rakamlarla Hava Kalitesi: 32’den 29’a Geriledi
Yapılan ölçümlerde İstanbul'un temmuz ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyon genelinde metreküp başına 29,77 mikrogram olarak belirlendi. Geçen yılın aynı ayında bu değer 32,04 mikrogram seviyesindeydi.
Şehrin En Kirli Havası Sultangazi İstasyonunda
Temmuz ayında kentte partikül madde kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü nokta, metreküp başına 56,66 mikrogramla "Sultangazi 3" istasyonu oldu. Bölgedeki partikül yoğunluğu İstanbul ortalamasının oldukça üzerinde seyretti.
Kirlilikte Zirveyi Takip Eden Diğer İlçeler
Sultangazi 3 istasyonunu sırasıyla metreküp başına 55,31 mikrogramla "Kağıthane 1" ve 51,41 mikrogramla "Sultangazi 2" istasyonları takip etti. Bu bölgeler temmuz ayında kirliliğin en yoğun hissedildiği yerler olarak öne çıktı.
İstanbul’un En Temiz Havası Kandilli’de Solundu
Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü yer, metreküp başına 14,14 mikrogramla "Kandilli 1" istasyonu oldu. Kandilli, temiz hava parametrelerinde İstanbul'un en ferah noktası olarak kayıtlara geçti.
Anadolu Yakası Temiz Havada Başrol Oynadı
En düşük kirliliğin ölçüldüğü diğer noktalar da yine Anadolu Yakası'ndan çıktı. Partikül madde kirliliği "Üsküdar 1" istasyonunda 15,75 mikrogram, "Ümraniye 1" istasyonunda ise 16,15 mikrogram seviyesinde ölçüldü.
17 İstasyonda Düşüş, 9 İstasyonda Artış Var
İnceleme yapılan 26 noktadan 17’sinde partikül madde hava kirliliği oranının azaldığı, 9 istasyonda ise artış gösterdiği tespit edildi. Genel toplamda düşüş trendi hâkim olsa da bölgesel farklılıklar dikkat çekti.
Kirliliğin En Çok Artış Gösterdiği İlçe: Sarıyer
Hava kirliliği oranının temmuz ayında bir önceki yıla göre en fazla arttığı istasyon yüzde 76,37’lik rekor yükselişle "Sarıyer" oldu. Sarıyer’i yüzde 64,51 artış oranıyla "Kumköy" takip etti.
Havalarda En Büyük İyileşme Ümraniye’de Yaşandı
Geçen yıla kıyasla kirlilik oranının en çok düştüğü nokta yüzde 46,76’lık azalmayla "Ümraniye 1" istasyonu oldu. Ümraniye'deki bu olumlu tabloyu yüzde 40,95 düşüşle "Üsküdar 1" ve yüzde 40,21 düşüşle "Yenibosna" izledi.
Prof. Dr. Toros: "Düşüş Sevindirici Bir Gelişme"
Sonuçları değerlendiren Prof. Dr. Hüseyin Toros, kent genelinde partikül madde konsantrasyonundaki gerilemenin hava kalitesi ve insan sağlığı açısından oldukça sevindirici olduğunu vurguladı.
İyileşmenin Arkasındaki Çoklu Etkenler
Toros, hava kirliliğindeki düşüşün tek bir nedene bağlanamayacağını belirtti. Ulaşım kaynaklı emisyonların azaltılması, sanayide alınan çevresel tedbirler, yakıt kalitesindeki iyileşmeler ve elverişli meteorolojik koşulların bu sonuçta birlikte rol oynadığını ifade etti.
"Bölgesel Kirlilik Kaynakları Devam Ediyor"
Genel ortalamadaki düşüşe rağmen bazı noktalarda yükseliş yaşandığına dikkat çeken Toros, bölgesal kirlilik unsurlarının varlığını sürdürdüğünü ve bu alanlara özel tedbirler alınması gerektiğini belirtti.
Kalıcı İyileşme İçin Kararlılık Vurgusu
Hava kalitesinin sürdürülebilir olması için ulaşım, sanayi, enerji kullanımı ve şehirleşme süreçlerinde çevre dostu politikaların taviz verilmeden uygulanmaya devam etmesi gerektiği kaydedildi.
Vatandaşa Çağrı: "Toplu Taşıma Kullanın, Tüketimi Azaltın"
Prof. Dr. Toros, bireysel katkıların da hayati önem taşıdığını hatırlatarak; toplu taşıma tercih edilmesi, enerji tasarrufu sağlanması ve yeşil alanların korunmasının kalıcı temiz hava için şart olduğunu belirtti.