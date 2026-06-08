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2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde dikkat çeken bir kriz yaşanıyor.

Fransız basını Le Parisien'in haberine göre, FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görev almak üzere atanan Somalili hakem Omar Artan, ABD'ye giriş sırasında sınır kontrollerini geçemedi.

Bu gelişme nedeniyle 34 yaşındaki hakemin turnuvada görev yapamama riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

YILIN HAKEMİ SEÇİLMİŞTİ

Afrika futbolunun yükselen hakemlerinden biri olarak gösterilen Omar Artan, 2025 yılında Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti.

FIFA'nın Dünya Kupası hakem kadrosuna dahil ettiği Somalili hakem, kariyerinin en önemli organizasyonlarından birinde görev almaya hazırlanıyordu.

GÖÇ KISITLAMALARI ENGELİ

Somali'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden göreve gelmesinin ardından uygulanan göç kısıtlamalarından etkilenen 19 ülke arasında yer aldığı hatırlatıldı. Yaşanan sorunun da bu uygulamalarla bağlantılı olabileceği ifade edildi.

GÖZLER FIFA'YA ÇEVRİLDİ

Omar Artan'ın Dünya Kupası'nda görev alıp alamayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, FIFA'nın konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.