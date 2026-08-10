Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde, zorlu doğa koşullarında arıların sarp kayalıklara inşa ettiği doğal kaya balı büyük ilgi gördü.
Kayalıkların arasında gezerken servet buldu: Kilosu 8 Bin 500 TL
Elazığ’da sarp kayalıklarda keşfedilen ve arıların insan eli değmeden ürettiği doğal kaya balı, kilogram fiyatı 8 bin 500 TL’ye kadar ulaşan değeriyle dikkat çekiyor.Kaynak: Diğer
B.Ö. isimli bir vatandaş, arıların kayalık alandaki bu özel üretimini fark ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda geçirdi.
Mynet'te yer alan habere göre, kayalıklar arasındaki bu doğal bal, yörenin zengin ekosistemini bir kez daha gözler önüne sererken, ortaya çıkan manzaralar da dikkatleri çekti.
Sarp kayalıklarda ve derin mağaralarda, arıların insan eli değmeden kendi elleriyle ördüğü mucizevi kaya balı, tam anlamıyla küçük bir servet değerinde.
Doğada çok az bulunması nedeniyle adeta bir elmas muamelesi gören bu yabani balın kilogram fiyatı, kalitesine ve üretim yerine bağlı olarak 3 bin 500 TL ile 8 bin 500 TL arasında değişiyor.
Standart balları unutturan bu özel lezzeti hem bulmak hem de satın almak adeta büyük bir lüks haline geliyor.
Kaya balı, arıların insan müdahalesi olmadan, tamamen yabani koşullarda sarp kayalıkların oyuklarında, mağaralarda veya uçurumlarda kendi ördükleri peteklerle ürettikleri son derece nadir ve değerli bir doğal bal türü...
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri (özellikle Elazığ, Tunceli, Van, Siirt ve Hakkari gibi dağlık ve zengin floraya sahip iller) kaya balının sıklıkla görüldüğü ve üretildiği coğrafyalar arasında yer alır.
Kovan ya da suni petek kullanılmaz. Arılar peteği doğrudan kayanın yüzeyine veya oyuklarına örer.
Kayalıkların tepesinde, uçurumlarda veya sarp mağara girişlerinde yer aldığı için toplanması oldukça tehlikeli ve zahmetlidir. Genellikle dağcılar veya yöre halkı tarafından halatlar ve özel ekipmanlarla büyük zorluklarla hasat edilir.