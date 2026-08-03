Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer listesine dikkat çeken bir isim eklendi.

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen Yunan santrfor Vangelis Pavlidis ile ilgileniyor.

BENFİCA'NIN GOLCÜSÜ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Forvet hattına güçlü bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, 27 yaşındaki golcünün durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Yönetimin, uygun şartların oluşması halinde Benfica ile resmi temas kurabileceği belirtildi.

53 MAÇTA 30 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Vangelis Pavlidis, 53 resmi maçta 30 gol ve 6 asist üreterek takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.

Hedef skor katkısı yüksek bir santrfor

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin hücum hattına doğrudan skor katkısı sağlayabilecek bir golcü aradığı, Pavlidis'in de bu profile uyan isimlerden biri olarak değerlendirildiği ifade edildi.

ŞARTLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Sarı-lacivertlilerin olası transfer hamlesinde Benfica'nın tavrı ve bonservis maliyetinin belirleyici olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin, transfer görüşmelerini uygun koşulların oluşması halinde ilerletmeyi planladığı aktarıldı.