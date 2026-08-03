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Kemal Kııçdaroğlu2nun göreve geldiği günden bu yana yaptığı arınma çağrıları, farklı bir yöntem ile de olsa sonuca ermişti. Özgür Özel ve 90 milletvekili YENİ Parti'yi kurdu. Ancak YENİ Parti'nin kurulması ve Özel ve ekibinin CHP'den ayrılması da Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmadı.

Parti Meclisi'nde vekillerin tamamının desteğini alamayan Kılıçdaroğlu, şimdi de CHP'li milletvekillerinin yayınlayacağı ortak deklarasyon ile karşı karşıya kaldı.

MÜDAHALE EDİLEN SEÇİM BARDAĞI TAŞIRDI

CHP'deki istifaların ardından TBMM Grup Başkanı için yapılan seçimlerde CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ilk tur oylamasını CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın önünde tamamlamış, seçimlere Kılıçdaroğlu tarafından müdahale edilmesinin ardından Erol tepki göstererek seçimden çekilme kararı almıştı.

Bu durumun parti içindeki birçok milletvekilinde rahatsızlığa neden olduğu bilinirken, hafta içinde CHP'nin kapalı grup toplantısına 44 milletvekilinden yalnızca 25'i katılma kararı aldı.

Toplantıya katılmayan milletvekillerinin büyük bölümünün 'protesto' nedeniyle bu kararı aldığı öğrenilirken, bu hafta CHP içerisindeki muhalefetten Kılıçdaroğlu'na karşı bir deklarasyon yayınlanacağı öğrenildi.

KAÇ KİŞİNİN İMZALAYACAĞI BİLİNMİYOR

Saray'a yakınlığı ile bilinen yandaş yazar Abdülkadir Selvi, söz konusu deklarasyonun Çarşamba ya da perşembe günü yayınlanmasının beklenildiğini belirtti.

Selvi, bildirinin içeriğine ilişkin şu detayları paylaştı:

Çarşamba ya da perşembe günü yayınlanması beklenen deklarasyonda şunların dile getirileceği söyleniyor.

-CHP kurultayı yılbaşından önce yapılmalı. Kurultay tarihi gecikmeden kamuoyuna ilan edilmeli. Eylül ayında başlayacağı ifade edilen kurultay süreci ise hızlandırılmalı.

-Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını ilan etmeli.

-Kurultayda adayların demokratik yarışı için gerekli olan zemin hazırlanmalı. Hiçbir aday lehine ya da aleyhine müdahale edilmemeli.

'Üçüncü Yolcu'lar olarak bilinen grup, CHP'nin bölünmesini önlemek için Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında mekik dokumuş ancak bölünmeyi önleyememişlerdi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bölünmeyi önlemek amacıyla Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında mesaj taşımıştı.