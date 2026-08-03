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Kaynak: DHA

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren İnegölspor, kaleci transferinde önemli bir hamleye imza attı.

RESMİ İMZA ATILDI

İnegölspor, kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kocaelispor gibi kulüplerde forma giyen milli kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegölspor Başkan Yardımcısı Alican Yavaş ile Harun Tekin katıldı.

'LİDERLİĞİYLE TAKIMA KATKI SAĞLAYACAK'

İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Alican Yavaş, Harun Tekin'in tecrübesinin takıma önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Yavaş, "Harun Tekin'i İnegölspor ailesine kazandırdığımız için mutluyuz. Tecrübesi, karakteri ve liderlik özellikleriyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

HARUN TEKİN: 'HAK ETTİĞİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ'

İnegölspor formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Harun Tekin ise yeni takımındaki hedeflerini anlattı.

37 yaşındaki deneyimli kaleci, "Böylesine köklü bir camianın parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bana güvenen yönetime teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte İnegölspor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum." dedi.