İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri tespit edildi. Bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı saptandı.

Küçük, savcılık ifadesinde Beyaz TV'de haber spikeri olan Tahir Sarıkaya ile 537 bin TL'lik para alışverişini "Aramızdaki borç alıp vermemizden dolayı olmuştur" diye açıklamıştı. Küçük'ün ifadesinde şunlar yer almıştı:

"'TAHİR SARIKAYA İSİMLİ KİŞİ İLE TOPLAM 27 KEZ 537.800 TL PARA ALIŞ VERİŞİNİN OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.'

Sormuş olduğunuz Tahir SARIKAYA isimli kişiyi tanırım. Bu kişinin de gazeteci olmasından dolayı bilirim. Kendisiyle herhangi bir şekilde ticari faaliyetim olmamıştır. Ortak bir işimiz de bulunmamaktadır. Geçmişte borç alıp vermemiz olmuş olabilir. Aramızdaki borç alıp vermemizden dolayı olmuştur. Bu kişi ile ortak bir işim yoktur.

'Dosyada Gizli Tanık olarak beyanda bulunan CY34LK40MN20 kod adlı şahsın "Cem Küçük’ün Tahir Sarıkaya ile bağlantısı vardır. Tahir Sarıkaya Cem Küçük’ün para işlerini halleder. Bazı algı çalışması Tahir Sarıkaya üzerinden Cem Küçük’e teklif edilir. Cem Küçük’ün hesapları incelenirse tanıklıklık beyanımın doğruluğu ortaya çıkacaktır. Tahir Sarıkaya çeşitli kişilerden almış olduğu parayı Cem Küçük’e gönderir." şeklinde beyanda bulunduğu tespit edilmiştir.'

Bu kişinin hakkımdaki beyanını kabul etmiyorum. Söz konusu kişi ile her ne kadar para alışverişim bulunsa da bu alacak verecek meselesinden veya organizasyon ücretlerinden kaynaklanmaktadır. Bu şekilde bir beyan kesinlikle doğru değildir."