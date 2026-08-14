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Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Hakem Oğuzhan Aksu'nun düdük çalacağı müsabakada Esat Sancaktar ve Osman Gökhan Bilir yardımcı hakem olarak görev yapacak.

AVRUPA TEMPOSUYLA LİGE BAŞLIYOR

Geçen sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılan sarı-lacivertliler, sezonu erken açtı. 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi (1-0, 1-1) ve 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı (2-0, 1-0) eleyen İsmail Kartal'ın öğrencileri play-off turuna yükseldi.

Bu sezon çıktığı 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, lig maratonuna da 3 puanla başlamayı hedefliyor.

İSMAİL KARTAL İKİ SEZON SONRA YENİDEN LİG AÇILIŞINDA

Sarı-lacivertli ekibin başında yer alan teknik direktör İsmail Kartal, iki sezonluk aranın ardından Fenerbahçe ile yeniden bir lig sezonunun ilk haftasına çıkacak.

2023-2024 sezonunda Kartal yönetiminde ilk 10 lig maçını kazanarak tarihin en iyi lig başlangıcına imza atan Fenerbahçe, söz konusu sezonu 99 puanla ikinci sırada bitirmişti.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE: LUKAKU İÇİN ÖZEL ANLAM

Fenerbahçe'nin yeni kadro takviyelerinden Nathan Ake, Vedat Muric ve Mason Greenwood, şans bulmaları halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla lig maçına çıkacak.

Lisans ve tescil işlemlerinin yetişmesi durumunda kafileye dahil edilecek olan Romelu Lukaku için bu deplasman ayrı bir önem taşıyor. Babası Roger Lukaku'nun 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giymesi sebebiyle çocukluğunun bir dönemini Ankara'da geçiren yıldız golcü, kadroda yer alması halinde 29 yıl sonra çocukluğunu yaşadığı kente dönmüş olacak.

DEPLASMAN AÇILIŞLARI ZORLU GEÇİYOR

Süper Lig tarihindeki 68 sezonun 24'üne dış saha maçlarıyla başlayan Fenerbahçe, bu açılışlarda galip gelmekte zorlanıyor. Dış sahadaki 24 açılış müsabakasında 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 15 maçta puan kaybı yaşadı.