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Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 33 yaşındaki tecrübeli golcü Romelu Lukaku, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli taraftarların havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladığı Belçikalı yıldız, sıcağı sıcağına yaptığı tezahüratlar ve açıklamalarla camiaya şampiyonluk mesajı verdi.

SAĞLIK KONTROLLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İstanbul'a ayak basmasının ardından kulüp doktorları gözetiminde detaylı sağlık taramasından geçen tecrübeli santrforun kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı. Sağlık sürecinin sorunsuz geçmesiyle birlikte kulüpten resmi imza töreni duyurusu yapıldı.

İMZA TÖRENİ CHOBANI STADYUMU'NDA SAAT 11.30'DA

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, törenin detayları paylaşıldı. Yapılan açıklamada; "Yeni transferimiz Romelu Lukaku için imza töreni, 14 Ağustos Cuma günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in de hazır bulunacağı imza töreni, saat 11.30 itibarıyla basına açık olarak gerçekleştirilecek.

LUKAKU: "ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIM"

Havalimanında ayağının tozuyla basın mensuplarına konuşan Lukaku, transfer sürecinde kendisine güven duyan Başkan Aziz Yıldırım, Cihan Kamer, Oğuz Çetin ve teknik direktör İsmail Kartal'a teşekkür etti.

Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren yıldız oyuncu, "Çok mutluyum. Amacımız ve tek isteğimiz bu sezon şampiyon olmak. Bu yüzden buradayım. Kaliteli bir takıma geldim ve şampiyonluk yolunda takımıma en iyi katkıyı vermek için çok sıkı çalışacağım." şeklinde konuştu.