Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Şampiyonlar Ligi’ne eleme turlarıyla başlayan Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi geçmesinin ardından üçüncü eleme turunda Sturm Graz ile karşılaştı. İlk maçta Avusturya temsilcisini 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 120. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe’nin bu başarısı, Avrupa kupalarında Türk futbolunun en fazla karşılaşmaya çıkan takımı Galatasaray ile arasındaki galibiyet farkını da bire indirdi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı 340 maçta 121 galibiyet alırken, müzesinde UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası bulunan sarı-kırmızılı ekip, önemli bir Avrupa geçmişine sahip. 303 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe ise 120 galibiyete ulaştı.

SÜPER LİG’DE DE RAKİBİNE YAKLAŞTI

Sarı-lacivertli takım, maç başına 1,41 puan ortalamasıyla 1,33 puanda kalan Galatasaray’ın önünde bulunuyor. Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında deplasmanda da kazanması veya turu geçmesi halinde play-off aşamasında elde edeceği bir galibiyetle Avrupa arenasında ezeli rakibini geride bırakma fırsatı yakalayacak.

Süper Lig’in tüm zamanlar puan durumunda zirvede bulunan Fenerbahçe, böylece Avrupa’daki karşılaştırmada da liderliği ele geçirebilir. Ligin tüm zamanlar tablosunda ise Galatasaray, Fenerbahçe’nin bir galibiyet gerisinde yer alıyor. Sarı-kırmızılıların bu sezon rakibini yakalama ihtimali bulunuyor.