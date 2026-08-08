Miras yoluyla birden fazla kişiye geçen taşınmazların satış sürecinde önemli değişiklikler yapılması planlanıyor.
Miras paylaşımında her şey değişiyor: Bir şart getiriliyor
Miras kalan ev ve arsaların satışında yeni bir sisteme geçilmesi planlanıyor. İlk açık artırmanın yalnızca mirasçılar arasında yapılması, alıcı çıkmaması halinde ise satışın genel katılıma açılması öngörülüyor.Kaynak: İHA
Yargı sisteminin daha hızlı işlemesini hedefleyen düzenlemeyle, özellikle ortaklığın giderilmesi davalarında uygulanan satış yönteminin yeniden ele alınması gündemde.
İlk Aşama Herkese Açık Olmayacak
Hazırlanan düzenlemeye göre, miras kalan ev, arsa ve diğer taşınmazların satışında ilk aşama doğrudan genel katılıma açık olmayacak. Bu aşamada yalnızca taşınmazda pay sahibi olan mirasçılar teklif verebilecek.
Bu yöntemle, mirasçıların satış sürecinde öncelikli konuma getirilmesi ve taşınmazın aile içinde kalmasının kolaylaştırılması hedefleniyor.
İlk İhalede Mirasçılar Teklif Verecek
Yeni sistemde, miras yoluyla intikal eden taşınmazlar için yapılacak ilk açık artırmanın sadece malik durumundaki mirasçılar arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Bu uygulamayla, ortaklığın giderilmesi süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıkların azaltılması ve satış sürecinin daha kontrollü ilerlemesi amaçlanıyor.
Alıcı Çıkmazsa Satış Herkese Açılacak
İlk açık artırmada mirasçılardan herhangi bir teklif gelmemesi durumunda ise ikinci aşamaya geçilecek.
Bu aşamada satışın genel katılıma açılması ve daha geniş bir alıcı kitlesine sunulması öngörülüyor. Böylece hem mirasçılara öncelik tanınması hem de satışın sonuçlandırılması hedefleniyor.
Açık Artırmada Teminat Şartı
Düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise açık artırmaya katılım şartları oldu. Buna göre, ihaleye katılmak isteyenlerden taşınmazın belirlenen değerinin yüzde 10’u oranında nakit teminat yatırmaları istenecek.
Bu uygulamayla, satış sürecinde kötü niyetli girişimlerin ve olası suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Daha Kontrollü Satış Süreci Hedefleniyor
Planlanan düzenlemenin hayata geçmesi halinde, miras kalan taşınmazların satışında ilk aşamadan itibaren daha kontrollü ve sistemli bir süreç işletilmesi hedefleniyor.
Yeni modelle hem mirasçıların haklarının korunması hem de satış işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılması amaçlanıyor.