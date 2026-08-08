Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri bu hafta ortalama yüzde 2,39 değer kazanırken, yatırımcısına en yüksek getiriyi altın sağladı.
Altın fiyatlarında dikkat çeken sıçrama: Haftanın yatırım şampiyonu belli oldu
Altın, bu hafta yüzde 8'i aşan yükselişiyle yatırım araçları arasında zirveye yerleşti. Borsa, dolar ve euro da değer kazanırken en yüksek haftalık getiriyi gram altın sağladı.Kaynak: Haber Merkezi
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Gram altın yüzde 8,29 yükselirken, dolar/TL yüzde 0,37, euro/TL ise yüzde 1,20 değer kazandı.
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BIST 100 endeksi hafta boyunca en düşük 13.376,01, en yüksek ise 13.956,18 puanı gördü.
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Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 2,39 artışla 13.779,39 puandan tamamladı.
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 8,29 yükselerek 6 bin 664 liraya ulaştı.
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Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 8,12 artışla 43 bin 532 liraya çıktı. Geçen hafta sonunda 10 bin 103 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın ise yüzde 8,25 değer kazanarak 10 bin 936 liradan satıldı.
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