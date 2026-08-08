Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatlarında dikkat çeken sıçrama: Haftanın yatırım şampiyonu belli oldu

Altın fiyatlarında dikkat çeken sıçrama: Haftanın yatırım şampiyonu belli oldu

Altın, bu hafta yüzde 8'i aşan yükselişiyle yatırım araçları arasında zirveye yerleşti. Borsa, dolar ve euro da değer kazanırken en yüksek haftalık getiriyi gram altın sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Altın fiyatlarında dikkat çeken sıçrama: Haftanın yatırım şampiyonu belli oldu - Resim: 1

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri bu hafta ortalama yüzde 2,39 değer kazanırken, yatırımcısına en yüksek getiriyi altın sağladı.

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Altın fiyatlarında dikkat çeken sıçrama: Haftanın yatırım şampiyonu belli oldu - Resim: 2

Gram altın yüzde 8,29 yükselirken, dolar/TL yüzde 0,37, euro/TL ise yüzde 1,20 değer kazandı.

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Altın fiyatlarında dikkat çeken sıçrama: Haftanın yatırım şampiyonu belli oldu - Resim: 3

BIST 100 endeksi hafta boyunca en düşük 13.376,01, en yüksek ise 13.956,18 puanı gördü.

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Altın fiyatlarında dikkat çeken sıçrama: Haftanın yatırım şampiyonu belli oldu - Resim: 4

Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 2,39 artışla 13.779,39 puandan tamamladı.

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Altın fiyatlarında dikkat çeken sıçrama: Haftanın yatırım şampiyonu belli oldu - Resim: 5

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 8,29 yükselerek 6 bin 664 liraya ulaştı.

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Altın fiyatlarında dikkat çeken sıçrama: Haftanın yatırım şampiyonu belli oldu - Resim: 6

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 8,12 artışla 43 bin 532 liraya çıktı. Geçen hafta sonunda 10 bin 103 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın ise yüzde 8,25 değer kazanarak 10 bin 936 liradan satıldı.

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