Altın fiyatlarında dikkat çeken sıçrama: Haftanın yatırım şampiyonu belli oldu

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 8,12 artışla 43 bin 532 liraya çıktı. Geçen hafta sonunda 10 bin 103 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın ise yüzde 8,25 değer kazanarak 10 bin 936 liradan satıldı.