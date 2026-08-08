Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek

Yargıtay Alt Mahkeme Kararlarını Bozdu: İşte Bulunan 3 Hata

Dosyayı detaylıca inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, hem yerel mahkemenin hem de istinaf mahkemesinin kararını hatalı bularak bozdu. Yargıtay’ın tespit ettiği 3 kritik hata şu şekilde sıralandı: