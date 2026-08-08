Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek

Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek

Emeklilik başvurusunun ardından maaşın bağlanmasında yaşanan gecikmelerde biriken aylıklara faiz uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalarına Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, SGK'nın maaş bağlama sürecindeki gecikmelerine ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek - Resim: 1

Emeklilik başvurusunun ardından maaşın bağlanmasında yaşanan gecikmelerde biriken aylıklara faiz uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalarına Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, SGK'nın maaş bağlama sürecindeki gecikmelerine ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararla birlikte geç bağlanan emekli maaşlarında faiz başlangıç tarihi ve yasal çerçeve netleşti.

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, köşesinde yer verdiği bu kararı "Adalet yavaş işler ama yerini bulur" sözleriyle değerlendirdi.

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Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek - Resim: 2

Dava Süreci Nasıl Gelişti?

Davacı sigortalı, 13 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitiyle birlikte ödenmeyen aylıklarının, ödenmesi gereken tarihlerden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faiziyle SGK'dan tahsilini talep etti.

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Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek - Resim: 3

SGK vekili ise başvuru tarihinde emeklilik şartlarının taşınmadığını belirterek davanın reddini savundu.

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Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek - Resim: 4

İlk Derece Mahkemesi: Davacının 1 Ekim 2018'den itibaren aylığa hak kazandığına ve 01.10.2018 - 01.04.2019 tarihleri arasında eksik ödenen 7.000 TL’nin yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

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Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek - Resim: 5

İstinaf Aşaması: SGK’nın eksik inceleme gerekçesiyle yaptığı başvuruyu değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak başvuruyu esastan reddetti.

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Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek - Resim: 6

Yargıtay Alt Mahkeme Kararlarını Bozdu: İşte Bulunan 3 Hata

Dosyayı detaylıca inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, hem yerel mahkemenin hem de istinaf mahkemesinin kararını hatalı bularak bozdu. Yargıtay’ın tespit ettiği 3 kritik hata şu şekilde sıralandı:

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Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek - Resim: 7

1. Kuruma Sorulmadan Bilirkişi Raporu Alınamaz:

Miktar belirtilmeden açılan davada mahkemenin SGK’ya sormadan doğrudan bilirkişi raporu ile aylık miktarını belirlemesi usule aykırı bulundu.

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Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek - Resim: 8

2. Aylık Kesinti Tarihi Hatalı Belirlendi: Sigortalıya 1 Mayıs 2019 tarihinde yeniden aylık bağlandığı için değerlendirmenin 01.10.2018 - 01.05.2019 tarihleri arasında yapılması gerekirken, sürenin sonunun 01.04.2019 olarak alınması hatalı görüldü.

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Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek - Resim: 9

3. SGK’nın 3 Aylık Yasal İşlem Süresi Var: Kanun uyarınca SGK'nın emeklilik işlemlerini tamamlaması için 3 aylık yasal süresi mevcuttur.

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Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek - Resim: 10

SGK, tahsis tarihini takip eden bu 3 ay boyunca temerrüde düşmüş sayılmaz.

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Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek - Resim: 11

Kararın Emekliler İçin Önemi Nedir?

Yargıtay'ın kararı, emekli aylığı geç bağlanan vatandaşlar için hak arama yolunu netleştirdi:

3 Aylık Yasal Süre: SGK, emekli maaşını en geç 3 ay içinde bağlamakla yükümlüdür.

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Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek - Resim: 12

Faiz Hakkı Ne Zaman Başlar?: SGK 3 aylık süreyi geçirdiği anda faiz talep etme hakkı doğar. Ancak faiz, maaşa ilk hak kazanıldığı gün değil, SGK’ya tanınan 3 aylık işlem süresinin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

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Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek - Resim: 13
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