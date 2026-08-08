Yargıtay'dan emsal emekli maaşı kararı: SGK faiziyle ödeyecek

Emeklilik başvurusunun ardından maaşın bağlanmasında yaşanan gecikmelerde biriken aylıklara faiz uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalarına Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, SGK'nın maaş bağlama sürecindeki gecikmelerine ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararla birlikte geç bağlanan emekli maaşlarında faiz başlangıç tarihi ve yasal çerçeve netleşti.
Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, köşesinde yer verdiği bu kararı "Adalet yavaş işler ama yerini bulur" sözleriyle değerlendirdi.