Yeniçağ Gazetesi
06 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..."

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..."

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz’ı Kadıköy’de 2-0 yenerek tur kapısını araladı. Mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin sergilediği üstün performansın ardından iki yıldıza övgüler yağdırdı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..." - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki ilk mücadelesinde Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

1 11
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..." - Resim: 2

Müsabakayı analiz eden futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli formayı giyen iki ismin performansına dikkat çekti.

2 11
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..." - Resim: 3

Devler Ligi'ndeki ilk randevusunu iki golle geçen Fenerbahçe'nin oyunu, ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen'in gündemindeydi.

3 11
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..." - Resim: 4

Sosyal medya platformundaki kişisel hesabından maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin iki oyuncusunun öne çıkan performansını takdir etti. Dilmen, yaptığı paylaşımda şu değerlendirmelerde bulundu:

4 11
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..." - Resim: 5

"Alkışlar. Evet! takımımızın kalitesi rakibimizden çok daha yüksek! ama günümüz futbolunda en az rakip kadar koşmazsan, mücadele etmezsen kadro kalitene rağmen başarılı olamazsın! Tıpkı geçen sezon olduğu gibi!"

5 11
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..." - Resim: 6

"Rakibin kadar koşar, mücadele edersen rakibine hem oyun, hemde skor olarak üstünlük sağlarsın! Tıpkı bu akşamki gibi!!"

6 11
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..." - Resim: 7

"Bu akşam 98 dk boyunca KONSANTRASYON üst düzeyde! bireysel performans bayağa iyi! takımın geneli çok iyi oynadı!"

7 11
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..." - Resim: 8

"Rakip analizide çok iyi yapılmış (geniş alan arayan takım) tabiki çok çok tecrübeli 2 stoper var! merkez orta saha Kante ve Guendouzı ikiside iyi oynayınca! son 2 maç 6 gol atan rakip pozisyona dahi giremedi! Skrinıar ve Kante 5 üzerinden 5 yıldızlık maç çıkardılar!"

8 11
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..." - Resim: 9

Oyuncu değişikliğinin dakikaları ve isimleride çok doğruydu! Buda İsmail Kartal ın oyunu iyi okumasından kaynaklanıyor tabiki! böyle oluncada taraftar yılların verdiği özlemle coşkulu oluyor!

9 11
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..." - Resim: 10

3 resmi maça baktığımızda belkide gönderilmeyi düşünülen 23 yabancıdan ilk sıralarda olan TALİSCA ve KANTE sakın ha! dedirtti! Tebrikler "

10 11
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..." - Resim: 11
11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro