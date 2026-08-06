Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki ilk mücadelesinde Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Sturm Graz galibiyetin şifresini açıkladı: "98 dakika boyunca..."
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz’ı Kadıköy’de 2-0 yenerek tur kapısını araladı. Mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin sergilediği üstün performansın ardından iki yıldıza övgüler yağdırdı.Kaynak: Diğer
Müsabakayı analiz eden futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli formayı giyen iki ismin performansına dikkat çekti.
Devler Ligi'ndeki ilk randevusunu iki golle geçen Fenerbahçe'nin oyunu, ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen'in gündemindeydi.
Sosyal medya platformundaki kişisel hesabından maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin iki oyuncusunun öne çıkan performansını takdir etti. Dilmen, yaptığı paylaşımda şu değerlendirmelerde bulundu:
"Alkışlar. Evet! takımımızın kalitesi rakibimizden çok daha yüksek! ama günümüz futbolunda en az rakip kadar koşmazsan, mücadele etmezsen kadro kalitene rağmen başarılı olamazsın! Tıpkı geçen sezon olduğu gibi!"
"Rakibin kadar koşar, mücadele edersen rakibine hem oyun, hemde skor olarak üstünlük sağlarsın! Tıpkı bu akşamki gibi!!"
"Bu akşam 98 dk boyunca KONSANTRASYON üst düzeyde! bireysel performans bayağa iyi! takımın geneli çok iyi oynadı!"
"Rakip analizide çok iyi yapılmış (geniş alan arayan takım) tabiki çok çok tecrübeli 2 stoper var! merkez orta saha Kante ve Guendouzı ikiside iyi oynayınca! son 2 maç 6 gol atan rakip pozisyona dahi giremedi! Skrinıar ve Kante 5 üzerinden 5 yıldızlık maç çıkardılar!"
Oyuncu değişikliğinin dakikaları ve isimleride çok doğruydu! Buda İsmail Kartal ın oyunu iyi okumasından kaynaklanıyor tabiki! böyle oluncada taraftar yılların verdiği özlemle coşkulu oluyor!
3 resmi maça baktığımızda belkide gönderilmeyi düşünülen 23 yabancıdan ilk sıralarda olan TALİSCA ve KANTE sakın ha! dedirtti! Tebrikler "