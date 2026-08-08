Yaklaşık 3 bin 230 metrekarelik alanda kurulan tesis, uygun fiyatlı hizmetin yanı sıra kütüphane, dinlenme ve sosyal yaşam alanlarıyla emeklilere hizmet verecek.
Fiyatları duyan emekli akın etti: Bu kafe onlara özel: Sadece 5 TL olacak
Bodrum Belediyesi tarafından Konacık Mahallesi’nde hayata geçirilen Pınaraltı Emekli Kafe hizmete açıldı.Kaynak: ANKA
KAHVE, ÇAY SADECE 5 TL OLACAK
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Burası yalnızca bir kafe değil, sohbetin, dayanışmanın ve kent yaşamına katılımın yeni adresi olacak, Buraya gelen vatandaşlarımız karton bardakta çayı, kahveyi 5 TL'ye içecekler” dedi.
Pınaraltı Emekli Kafe’nin açılışı, emekliler ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bodrum Belediye A.Ş. tarafından işletilecek tesis, yalnızca emeklilere değil tüm vatandaşlara açık olacak.
Yeşil alanlar, gölgelikli oturma bölümleri, dinlenme alanları ve kütüphanenin yer aldığı tesiste vatandaşların uygun fiyatlarla hizmet alması hedefleniyor.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Emekli Kafe’nin sosyal belediyecilik açısından örnek bir proje olduğunu belirterek, hayat pahalılığı nedeniyle özellikle emeklilerin sosyal alanlara erişimde güçlük yaşadığını söyledi.