Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Fiyatları duyan emekli akın etti: Bu kafe onlara özel: Sadece 5 TL olacak

Fiyatları duyan emekli akın etti: Bu kafe onlara özel: Sadece 5 TL olacak

Bodrum Belediyesi tarafından Konacık Mahallesi’nde hayata geçirilen Pınaraltı Emekli Kafe hizmete açıldı.

Kaynak: ANKA
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Fiyatları duyan emekli akın etti: Bu kafe onlara özel: Sadece 5 TL olacak - Resim: 1

Yaklaşık 3 bin 230 metrekarelik alanda kurulan tesis, uygun fiyatlı hizmetin yanı sıra kütüphane, dinlenme ve sosyal yaşam alanlarıyla emeklilere hizmet verecek.

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Fiyatları duyan emekli akın etti: Bu kafe onlara özel: Sadece 5 TL olacak - Resim: 2

KAHVE, ÇAY SADECE 5 TL OLACAK

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Burası yalnızca bir kafe değil, sohbetin, dayanışmanın ve kent yaşamına katılımın yeni adresi olacak, Buraya gelen vatandaşlarımız karton bardakta çayı, kahveyi 5 TL'ye içecekler” dedi.

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Fiyatları duyan emekli akın etti: Bu kafe onlara özel: Sadece 5 TL olacak - Resim: 3

Pınaraltı Emekli Kafe’nin açılışı, emekliler ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bodrum Belediye A.Ş. tarafından işletilecek tesis, yalnızca emeklilere değil tüm vatandaşlara açık olacak.

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Fiyatları duyan emekli akın etti: Bu kafe onlara özel: Sadece 5 TL olacak - Resim: 4

Yeşil alanlar, gölgelikli oturma bölümleri, dinlenme alanları ve kütüphanenin yer aldığı tesiste vatandaşların uygun fiyatlarla hizmet alması hedefleniyor.

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Fiyatları duyan emekli akın etti: Bu kafe onlara özel: Sadece 5 TL olacak - Resim: 5

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Emekli Kafe’nin sosyal belediyecilik açısından örnek bir proje olduğunu belirterek, hayat pahalılığı nedeniyle özellikle emeklilerin sosyal alanlara erişimde güçlük yaşadığını söyledi.

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