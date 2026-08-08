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Sarı-kırmızılı camiada gündem tamamen bu transfere kilitlenmişken, bütün dikkatler Rafael Leao sürecine yöneldi. İstanbul temsilcisi, yetenekli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Milan makamlarıyla temaslarını sıklaştırdı.

GEÇİCİ TRANSFER ŞARTI

Galatasaray cephesi, ilk etapta oyuncuyu bir seneliğine kiralamak istiyor. Yıllık 8 milyon Euro maaş konusunda hücum oyuncusuyla mutabakat sağlandı.

45 MİLYON EURO ENGELİ

Yönetim, İtalyan kulübünün talep ettiği 45 milyon Euro peşin bonservis bedelini düşürmeye odaklandı. Sarı-kırmızılılar opsiyonlu kiralama teklifinde direnirken, İtalyan ekibi ise doğrudan satışı hedefliyor.

MILAN'IN ALACAĞI KARAR SÜRECİ ŞEKİLLENDİRECEK

Sarı-kırmızılı kulüple ön protokol yapan 27 yaşındaki futbolcu, Milan’ın vereceği nihai kararı bekliyor.

2019’dan beri Milano ekibinde oynayan Leao, son sezonda çıktığı 31 karşılaşmada 10 gol ve 3 asist kaydetti.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Oyuncunun kulübüyle mevcut mukavelesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Piyasa değeri 50 milyon Euro gösterilen Leao, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 49 maçta ise toplam 6 kez ağları havalandırdı.