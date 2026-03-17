Birçok kişi yüksek faturaların nedenini sadece kombi ayarlarında arasa da, asıl suçlu genellikle pencerelerden ve balkon kapılarından sızan sinsi hava akımları oluyor. Araştırmalar, zamanla eskiyen contalar ve gevşeyen kapı aralıklarının, evin içindeki sıcak havayı dışarı kaçırarak enerji maliyetlerini ciddi oranda artırdığını kanıtlıyor.

KOLİ BANDI MUCİZESİ Mİ?

Son dönemde viral olan yöntemde, herhangi bir teknik bilgiye gerek duyulmuyor. Kullanıcılar, dışarıdan soğuk hava geldiğini hissettikleri boşlukları koli bandıyla tamamen kapatıyor. Özellikle eski tip pencerelerde ve kapanmayan balkon kapılarında uygulanan bu basit işlemin, iç mekandaki hava dengesini kısa sürede korumaya başladığı iddia ediliyor.

YÖNTEM NEDEN İLGİ GÖRÜYOR?

Saniyeler içinde uygulanabiliyor. Her evde bulunan malzemelerle yapılıyor. Hava akımı kesildiği an oda ısısı korunmaya başlıyor.

Pratikliğiyle ilgi gören bu yöntem hakkında enerji verimliliği uzmanlarından ise uyarı gecikmedi. Bant yönteminin acil durumlar için kurtarıcı olduğunu belirten uzmanlar, şu noktaların altını çiziyor:

"Koli bandı hava akımını keser ancak yüzeyde yapışkan izi bırakabilir ve zamanla nemin etkisiyle gevşeyebilir. Gerçek bir tasarruf ve kalıcı çözüm için sızdırmazlık fitilleri, pencere süngerleri veya profesyonel yalıtım malzemeleri tercih edilmelidir."