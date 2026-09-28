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Türkiye AK Partili eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63 milyon lira yatırıp 4 ayda 1 milyar 344 milyon lira para çektiği fon vurgununu konuşuyor. YENİ Partili Zeynel Emre'nin gündeme taşıdığı iddia Kaya tarafından henüz yalanlanmazken, Kaya AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etti.

Peki eski bakan haberlerin ortaya çıkmasından sonra geçen 12 saatte neler yaptı? Gazeteci Aytunç Erkin, yaşananları "Fatma Betül Sayan’ın gergin son 12 saati" başlığıyla Nefes'teki köşesine taşıdı

Erkin'in yazısından ilgili kısım şöyle:

Fatma Betül Sayan Kaya’ya ne sordum?

Saat 14.38’de gazeteci Can Özçelik’in yönettiği Notbir adlı haber sitesi Kaya’ya ulaştı. AKP’li yönetici, 1.3 milyarlık satış iddiasına tek cümlelik yanıt verdi: “Müsait değilim.”

Fatma Betül Sayan Kaya iddiaları yanıtlamıyor, kimsenin telefonunu açmıyordu.

Bu arada Beştepe’ye yakınlığıyla bilinen bir gazeteciyi aradım, o da bana bir not ulaştırdı: “Bu Erdin Özel, Kaya’nın yardımcısı. Organizasyon buradaymış.”

Saat 16.50’de Fatma Betül Sayan Kaya’ya telefonundan şu soruları yönelttim.

“Fatma Hanım merhaba.

YENİ Partili Zeynel Emre’nin iddiaları doğru mu?

TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’le yakın bir dostluğunuz var mı?

Erdin Özel, sizin bakanlığınız döneminde yardımcınız olarak görev yaptı mı?

Pusula Holding’in sahibi Muhammet Yarız’ın uçağını kullandınız mı?”

Tabii ki yanıt gelmedi.

Türkiye’nin gündemi AKP Genel Başkan Yardımcısı Kaya’ydı artık. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek’in saat 18.08’de sosyal medya paylaşımı gündeme düştü. Gürlek dedi ki:

… Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atılmış; 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş; haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Bakan Gürlek’in akşama doğru saat 18.08’de açıkladığı 42 kişinin içinde Fatma Betül Sayan Kaya var mıydı?

Kaya’dan hala yanıt yoktu ve AKP’ye yakın gazetecilerden de “istifa” sesi yükseliyordu.

Sonra Erdoğan hükümetleri döneminde bakanlık yapmış bir ismi aradım. O da bana AKP’li yöneticilerle yaptığı görüşmeyi anlattı: “Fatma Betül Sayan Kaya hala istifa etmemiş. Üst düzey bir AK Partili dostum dedi ki: ‘Şimdi cumhurbaşkanına ulaşmaya çalışıyordur.’ Bence gece istifa eder.”

Bir bilgi daha geldi: Fatma Betül Sayan Kaya hakkında çıkan iddialarla ilgili yayın yasağı aldırmaya çalışıyordu. Başarılı olamadı.

İki “af” metni arasındaki farklılık

Saat 22.45.

Telefonuma bir “af” metni geldi.

İmza yoktu.

Ama Fatma Betül Sayan Kaya’nın yazdığı belliydi.

Ben de sosyal medya hesabımdan “istifasını sundu” paylaşımı yaptım. Teyit edemediğim için de ardından sildim ama paylaşımım yayılmıştı.

Sonrasında saat 23.18’de Fatma Betül Sayan Kaya “affını istediğini” duyurdu. Ancak bana gelen metinle Kaya’nın metni arasında bazı farklılıklar vardı.

Bana gelen açıklamada şu cümleler vardı:

“… Makamlar ve görevler gelip geçicidir. Asıl olan milletimize hizmet etmek; mensubu olmaktan şeref duyduğumuz AK Parti’nin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğümüz davamızın itibarını her türlü şahsi mülahazanın üzerinde tutmaktır. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum AK Parti MKYK, MYK görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızın takdirlerine arz etmiş bulunuyorum.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın 23.18’de kamuoyuyla paylaştığı metindeyse şu cümleler vardı:

Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.

İlk metinde, “AK Parti MKYK, MYK görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızın takdirlerine arz etmiş bulunuyorum” denildi.

İkinci metindeyse “Yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim” diye düzeltildi.

KARA KUTU ERDİN ÖZEL Mİ?

Saat 23.11.

Deneyimli gazeteci-yazar Patronlar Dünyası’nın Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla, internet sitesinde şu bilgiyi verdi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ve çocukları dahil malvarlıklarına kısıtlama getirilmesini talep etti. Satış, devir ve para transferleri savcılık onayına bağlanırken, menkul kıymetlerin dondurulması; tapu, gemi ve uçak kayıtlarının tespiti istendi.

Peki merkezdeki isim, Fatma Betül Sayan Kaya’nın “yakın dostu” olduğu ve 17 Eylül’de TERA soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan Çelikler Holding’in damadı Erdin Özel’le ilgili bir işlem yapılacak mıydı?

Gece yarısı 00.27.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan TERA Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sarpyener ve Özel de dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

SORU ŞU: Erdin Özel’in, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’yla ilişkisi ve diğer bürokrat-siyasilerle olan yakınlığı da masaya yatırılacak mı? Sonuçta eski AKP’li Kaya, cumartesi günü saat 12 civarında başlayan yolculuğuna 23.18’de son verdi.

Bu arada aklıma takılan da şu: Erdoğan’ın Amerika seyahatine katılan Fatma Betül Sayan Kaya’yla ilgili kimse bir “istihbarat notu” vermedi mi?

Borsa-fon-hisse sürecini takip edenlerin ortak fikri şu:

Esas inceleme, halka arz/ilk toplu pay ediniminden başlayıp fiyat oluşumu, fon alımları, büyük yatırımcı çıkışları, yabancı aracı kurum işlemleri ve kripto transferlerine kadar uzanan tüm ekonomik zinciri kapsamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi:

“Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacak. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalı. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yok.”