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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını kesin bir dille duyurdu. Bilindiği üzere Erbakan, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek amacıyla kendi adaylığından vazgeçmişti.

ERBAKAN'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

KRT kanalında katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtlayan Erbakan, sunucunun yönelttiği "Bugünden kesin olarak cumhurbaşkanı adayısınız diyebilir miyiz?" sorusuna "Evet, bunu söylüyoruz" şeklinde net bir yanıt verdi.

Gelecek seçimlerde başka bir aday lehine çekilme gibi bir düşünceleri olmadığını belirten Erbakan, böyle bir adımın hem siyasi hem de mantıksal açıdan doğru olmayacağını ifade etti. Yeniden Refah Partisi'nin ülkeyi yönetme iddiası taşıyan, kendi projeleri ve çözüm önerileri bulunan bir siyasi oluşum olduğuna dikkat çeken Erbakan, bu doğrultuda parti genel başkanının aday olarak yarışmasının son derece doğal olduğunu vurguladı.

“EN GEÇ 2027 SONBAHARINDA OLMASI GEREK”

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun ziyaretinde de konuşan Erbakan erken seçimin tarihine ilişkin net bir sınır çizmişti. Erbakan, “Erken seçim yapılacaksa en geç 2027 sonbaharında olması gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN İÇİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Erbakan ayrıca, 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde imza toplama sürecindeyken aldıkları çekilme kararının, o günün siyasi şartları ve AK Parti ile varılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.