Kaynak: ANKA

2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’na katılan ve Recep Tayyip Erdoğan lehine cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan bu kez dikkat çeken bir “yeniden adaylık” çıkışı geldi.



Erbakan, erken seçim yapılacaksa en geç 2027 sonbaharında olması gerektiğini belirterek, seçimin yalnızca Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesini sağlayacak şekilde planlanmaması gerektiğini söyledi.

2023’TE ERDOĞAN LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Erbakan’ın sözleri, Yeniden Refah Partisi’nin 2023 seçimlerindeki tutumu nedeniyle dikkat çekti.

YRP, 2023 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı’na katılmış ve seçime kendi amblemiyle ittifak çatısı altında girme kararı almıştı. Erbakan da daha önce başlattığı cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini sonlandırmıştı. Parti daha sonraki açıklamalarında bu kararı “Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan lehine adaylıktan çekilme” olarak tanımladı.

“EN GEÇ 2027 SONBAHARINDA OLMASI GEREK”

Erbakan bu kez erken seçimin tarihine ilişkin net bir sınır çizdi.

“Erken seçim yapılacaksa en geç 2027 sonbaharında olması gerekir” diyen Erbakan, normal seçim tarihine çok yakın bir zamanda alınacak erken seçim kararına itiraz ederek şu ifadeleri kullandı:

“Normal zamanına bir ay kala gibi bir zamanda yapılacak seçimin, bir erken seçim olsa bile uygun olmadığı; yani sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir kez daha adaylığı için yapılan bir seçim olacağı kanaatindeyiz.”

“ANAYASALAR ŞAHISLAR İÇİN YAPILMAZ”

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Erbakan, olası değişikliklerin Erdoğan’ın yeniden adaylığını sağlamaya yönelik olmaması gerektiğini söyledi.

Erbakan, “Anayasalar şahıslar için değil, milletler için yapılır” diyerek; Meclis’in güçlendirilmesi, kuvvetler ayrılığının tahkim edilmesi ve demokratik standartların yükseltilmesine yönelik bir anayasa çalışmasına destek verebileceklerini ifade etti.

FON PİYASASI İÇİN DE “900 MİLYAR LİRA” ÇIKIŞI

Erbakan görüşme sonrasında fon piyasasında yaşanan gelişmelere de değindi. Bazı fonların spekülatif yöntemlerle şişirildiğini savunan Erbakan, yaklaşık 20 milyar dolar, yani 900 milyar liralık kayıptan söz edildiğini belirtti.

SPK ve Borsa İstanbul’daki yetkililerin yaşananları görmemesinin mümkün olmadığını savunan Erbakan, “Hangi siyasilerle bağlantılı, hangi bürokratlar bu işin içerisinde?” diye sorarak siyasi ve bürokratik bağlantıların da araştırılmasını istedi.