Gazeteci Fatih Altaylı, 19 Ağustos 2026’da kendi sitesinde yayımladığı köşe yazısında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın (ROK) tahliyesini değerlendirdi.

Altaylı, yaklaşık bir hafta önce ortaya attığı “itirafçı” iddiasını hatırlatarak dikkat çekici bir yorum yaptı.

Altaylı’nın Bir Hafta Önceki İddiası7 Ağustos 2026 tarihli “Medyanın kirli zincirinde daha kimler var?” başlıklı yazısında Altaylı şu ifadeleri kullanmıştı:“Yine anlatılanlara göre ortada bir ‘itirafçı’ var. Savcıların elindeki itirafçı metnini görenlere göre bu itirafçı kuvvetle muhtemel Rasim Ozan Kütahyalı. Pek çok bilgi vermiş ve ‘Bu yüzden yakında tahliye edilebilir’ diyorlar.”

Bu iddianın ardından Kütahyalı’nın avukatı Burak Mengü, Altaylı’yı arayarak “Müvekkilim itirafçı falan olmadı” açıklamasını yapmış, Altaylı da bu yalanlamayı kamuoyuna aktarmıştı.Tahliye Sonrası Hatırlatma18 Ağustos 2026 akşamı Rasim Ozan Kütahyalı yaklaşık üç aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi.

Altaylı, 19 Ağustos tarihli yazısında gelişmeyi şöyle yorumladı:“Bir hafta kadar önce ‘Yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan gelirleri aklama gibi suçlardan bir süredir tutuklu olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın itirafçı olduğunu ve önümüzdeki günlerde tahliye edileceğinin kulislerde konuşulduğunu’ yazdım.

Kütahyalı’nın avukatı Burak Mengü aradı ve ‘Çok konuşuluyor ama bu iddialar doğru değil. Müvekkilim itirafçı falan olmadı’ dedi.

Bu açıklamayı da aktardım.

Ve dün akşam saatlerinde, tam da dediğimiz gibi, tam da bana söylendiği gibi Kütahyalı tahliye edildi.

Demek ki, bilgi kaynaklarımız doğru imiş.

Ateş olan yerden duman çıkıyormuş.”

Altaylı’nın bu hatırlatması, Kütahyalı’nın tahliyesinin ardından sosyal medyada ve haber sitelerinde hızla yayıldı. Gazeteci, iddiasını kesin bir yargı olarak değil, kulis bilgisi olarak sunduğunu daha önce de vurgulamıştı.