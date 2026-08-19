Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı

Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı

ABD enflasyon verileri ve Fed’in faiz politikasına dair beklentilerle dalgalanan spot altın, kar satışları ve petrol fiyatlarındaki baskıya rağmen haftayı yükselişle tamamlarken uzmanlar ve yatırımcılar hafta için umutlu.

Utku Beycan Utku Beycan
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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 1

Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına dair beklentilerin azalması, değerli metalin Ağustos ayında başlattığı toparlanma sürecini desteklemeye devam ediyor.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 2

Güçlü seyreden dolar, tırmanan petrol fiyatları ve kar realizasyonlarından kaynaklanan dönemsel baskılara rağmen spot altın piyasasında yukarı yönlü eğilim korundu.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 3

Kanadalı ajans Kitco’nun Haftalık Altın Anketi sonuçlarına göre, piyasa aktörleri bu hafta için büyük oranda iyimser bir tablo çiziyor.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 4

Anket kapsamında görüş bildiren 10 Wall Street analistinin 9'u fiyatların yükseleceğini öngörürken, yalnızca 1 analist düşüş beklediğini ifade etti; yatay seyir bekleyen ise çıkmadı.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 5

Bireysel yatırımcıların katıldığı 222 oyluk çevrimiçi Main Street anketinde ise katılımcıların yüze 68’i (150 kişi) yükseliş, yüzde 17’si (38 kişi) düşüş ve yüzde 15’i (34 kişi) yatay hareket beklediğini bildirdi.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 6

Uzman değerlendirmeleri ise şu şekilde:

Adrian Day (Adrian Day Asset Management): Yüksek faiz beklentisi ile zayıf mali koşulların çeliştiğini ve altını belirli bir işlem aralığında tuttuğunu belirterek mütevazı bir yükseliş beklediğini ifade etti.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 7

Darin Newsom (Barchart.com): Düşüş beklediğini kaydetti.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 8

Teknik açıdan Aralık vadeli kontratların kısa vadeli bir düşüş trendine girebileceği konusunda uyardı.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 9

Ayrıca ABD Temmuz ayı bütçe açığının 432 milyar dolara ulaşarak Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını, bunun da uzun vadede dolara olan güveni sarsarak altına yarayacağını belirtti.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 10

Marc Chandler (Bannockburn Global Forex): Fiyatların yükseleceğini ve Haziran başından beri aşılmayan 4.503 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın test edileceğini öngördü.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 11

Rich Checkan (Asset Strategies International): Enflasyonun yavaşlaması ve işsizlik başvurularındaki artışın Fed'in faiz artırmayacağı inancını pekiştirdiğini belirterek, 4.000 dolar seviyesinden başlayan yükseliş trendinin net olduğunu söyledi.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 12

Daniel Pavilonis (StoneX Group): Fiyatların bant aralığına sıkıştığını, kalıcı bir yükseliş için jeopolitik bir kıvılcıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 13

Piyasanın Fed kararlarından ziyade uzun vadeli tahvil getirilerine (örneğin yüzde 5'i aşan 30 yıllık tahviller) odaklandığını vurguladı.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 14

Pavilonis, teknik açıdan omuz-baş-omuz formasyonunun oluşabileceğini ve yeni zirveler görülmezse fiyatların 3.300 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 15

James Stanley (Forex.com): Kar satışlarına rağmen alıcıların haftayı güçlü kapatması nedeniyle mevcut yukarı yönlü ivmenin süreceğini tahmin etti.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 16

Adam Button (InvestingLive): Yükselişin arkasında ABD'nin para birimini zayıflatma politikası ve Japonya müdahalesinin yattığını savundu.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 17

Button, 30 yıllık ABD Hazine tahvili ihalesinde 2001'den bu yana en yüksek getirilerin talep edildiğini ve Temmuz ayında 2 trilyon dolarlık bütçe açığı verildiğini belirterek altının 4.300 dolar üzerinde kalmasının pozitif bir sinyal olduğunu vurguladı.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 18

Alex Kuptsikevich (FxPro): Kısa vadeli geri çekilmelerin kar satışı kaynaklı olduğunu, yükseliş trendinin sürdüğünü ancak 4.500 dolarlık direncin aşılması için doların zayıflamaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 19

Michael Moor (Moor Analytics): Teknik seviyeler üzerinden yaptığı analizde, uzun ve kısa vadeli kırılma noktalarını değerlendirerek fiyat hareketlerinin yukarı yönlü seyrini koruduğunu aktardı.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 20

Yatırımcılar önümüzdeki hafta yoğun bir veri takvimini takip edecek.

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Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı - Resim: 21

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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