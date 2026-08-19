Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına dair beklentilerin azalması, değerli metalin Ağustos ayında başlattığı toparlanma sürecini desteklemeye devam ediyor.
Küresel devlerin tahminleri masada: Altının haftayı nasıl kapatacağı açıklandı
ABD enflasyon verileri ve Fed’in faiz politikasına dair beklentilerle dalgalanan spot altın, kar satışları ve petrol fiyatlarındaki baskıya rağmen haftayı yükselişle tamamlarken uzmanlar ve yatırımcılar hafta için umutlu.Utku Beycan
Güçlü seyreden dolar, tırmanan petrol fiyatları ve kar realizasyonlarından kaynaklanan dönemsel baskılara rağmen spot altın piyasasında yukarı yönlü eğilim korundu.
Kanadalı ajans Kitco’nun Haftalık Altın Anketi sonuçlarına göre, piyasa aktörleri bu hafta için büyük oranda iyimser bir tablo çiziyor.
Anket kapsamında görüş bildiren 10 Wall Street analistinin 9'u fiyatların yükseleceğini öngörürken, yalnızca 1 analist düşüş beklediğini ifade etti; yatay seyir bekleyen ise çıkmadı.
Bireysel yatırımcıların katıldığı 222 oyluk çevrimiçi Main Street anketinde ise katılımcıların yüze 68’i (150 kişi) yükseliş, yüzde 17’si (38 kişi) düşüş ve yüzde 15’i (34 kişi) yatay hareket beklediğini bildirdi.
Uzman değerlendirmeleri ise şu şekilde:
Adrian Day (Adrian Day Asset Management): Yüksek faiz beklentisi ile zayıf mali koşulların çeliştiğini ve altını belirli bir işlem aralığında tuttuğunu belirterek mütevazı bir yükseliş beklediğini ifade etti.
Darin Newsom (Barchart.com): Düşüş beklediğini kaydetti.
Teknik açıdan Aralık vadeli kontratların kısa vadeli bir düşüş trendine girebileceği konusunda uyardı.
Ayrıca ABD Temmuz ayı bütçe açığının 432 milyar dolara ulaşarak Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını, bunun da uzun vadede dolara olan güveni sarsarak altına yarayacağını belirtti.
Marc Chandler (Bannockburn Global Forex): Fiyatların yükseleceğini ve Haziran başından beri aşılmayan 4.503 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın test edileceğini öngördü.
Rich Checkan (Asset Strategies International): Enflasyonun yavaşlaması ve işsizlik başvurularındaki artışın Fed'in faiz artırmayacağı inancını pekiştirdiğini belirterek, 4.000 dolar seviyesinden başlayan yükseliş trendinin net olduğunu söyledi.
Daniel Pavilonis (StoneX Group): Fiyatların bant aralığına sıkıştığını, kalıcı bir yükseliş için jeopolitik bir kıvılcıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Piyasanın Fed kararlarından ziyade uzun vadeli tahvil getirilerine (örneğin yüzde 5'i aşan 30 yıllık tahviller) odaklandığını vurguladı.
Pavilonis, teknik açıdan omuz-baş-omuz formasyonunun oluşabileceğini ve yeni zirveler görülmezse fiyatların 3.300 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.
James Stanley (Forex.com): Kar satışlarına rağmen alıcıların haftayı güçlü kapatması nedeniyle mevcut yukarı yönlü ivmenin süreceğini tahmin etti.
Adam Button (InvestingLive): Yükselişin arkasında ABD'nin para birimini zayıflatma politikası ve Japonya müdahalesinin yattığını savundu.
Button, 30 yıllık ABD Hazine tahvili ihalesinde 2001'den bu yana en yüksek getirilerin talep edildiğini ve Temmuz ayında 2 trilyon dolarlık bütçe açığı verildiğini belirterek altının 4.300 dolar üzerinde kalmasının pozitif bir sinyal olduğunu vurguladı.
Alex Kuptsikevich (FxPro): Kısa vadeli geri çekilmelerin kar satışı kaynaklı olduğunu, yükseliş trendinin sürdüğünü ancak 4.500 dolarlık direncin aşılması için doların zayıflamaya devam etmesi gerektiğini belirtti.
Michael Moor (Moor Analytics): Teknik seviyeler üzerinden yaptığı analizde, uzun ve kısa vadeli kırılma noktalarını değerlendirerek fiyat hareketlerinin yukarı yönlü seyrini koruduğunu aktardı.
Yatırımcılar önümüzdeki hafta yoğun bir veri takvimini takip edecek.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.