Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında söz konusu kişinin Rasim Ozan Kütahyalı olabileceğini iddialarının konuşulduğunu dile getirdi. Altaylı "Anlatılanlara göre ortada bir "itirafçı" var. Savcıların elindeki itirafçı metnini görenlere göre bu itirafçı kuvvetle muhtemel Rasim Ozan Kütahyalı. Pek çok bilgi vermiş ve "Bu yüzden yakında tahliye edilebilir" diyorlar." dedi. Altaylı ayrıca soruşturmanın ilerleyen süreçte başka isimlere de uzanabileceğini yazdı.

Altaylı'nın yazısından önce de sosyal medyada ve çeşitli mecralarda gizli tanığın Kütahyalı olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti. Kütahyalı'nın eşinin, Cem Küçük'ün gözaltına alınmasından önce ve sonra yaptığı bazı paylaşımlar da bu iddialara dayanak olarak gösterildi.

İDDİALAR İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Geçtiğimiz mayıs ayında kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatları ise iddiaların ardından harekete geçti. Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre; Kütahyalı'nın avukatlarının, müvekkillerinin gizli tanık olduğu yönündeki iddiaları dile getiren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldığı belirtildi. Avukatların ayrıca Kütahyalı hakkındaki soruşturmaya ilişkin bilirkişi raporları ile bilimsel mütalaaları dosyaya sunduğu aktarıldı.

KÜTAHYALI 18 MAYIS'TA TUTUKLANMIŞTI

Rasim Ozan Kütahyalı, 14 Mayıs 2026'da Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınmış, 18 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Kütahyalı savunmasında, MASAK raporlarına yansıyan para hareketlerinin kişisel borç ve alacak ilişkilerinden kaynaklandığını öne sürmüş ve hakkındaki suçlamaları reddetmişti