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Gazeteci Fatih Altaylı, kendi blogunda kaleme aldığı yazıda kamuoyunda geniş yankı uyandıran Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya'ya uzanan soruşturmaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, soruşturmaya ilişkin bilgi sahibi olduğunu belirttiği kaynaklarla görüştüğünü aktarırken, dosyada önemli gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

"SAVCILIĞIN ELİNDE BİR İTİRAFÇI VAR" İDDİASI

Altaylı'nın yazısındaki en dikkat çeken bölüm, soruşturmanın bir "itirafçı" üzerinden ilerlediği yönündeki iddia oldu.

Altaylı, kendisine aktarılan bilgilere göre savcılığın elinde kapsamlı bir itirafçı ifadesi bulunduğunu belirterek, bu kişinin kuvvetle muhtemel Rasim Ozan Kütahyalı olduğunu ileri sürdü.

Yazısında, söz konusu kişinin birçok bilgi verdiğinin ve bu nedenle tahliye edilebileceğinin konuşulduğunu ifade etti.

KÜTAHYALI, CEM KÜÇÜK VE TAHİR SARIKAYA İDDİASI

Altaylı'nın aktardığı iddialara göre Rasim Ozan Kütahyalı, Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya birkaç yıl öncesine kadar aynı ekip içerisinde hareket ediyordu.

Daha sonra bu yapıdan ayrıldığı öne sürülen Kütahyalı'nın, yakın çevresine Cem Küçük, Tahir Sarıkaya ve bir genel yayın yönetmeni hakkında çeşitli suçlamalarda bulunduğu iddia edildi.

Altaylı, Kütahyalı'nın bu iddiaları yalnızca yakın çevresiyle değil, iktidara yakın olmayan bazı isimlerle de paylaştığını öne sürdü.

MİLYONLARCA LİRALIK ÖDEME İDDİASI

Fatih Altaylı, soruşturmanın yalnızca küçük maddi menfaatlerle sınırlı olmadığını da söyledi.

Konuya ilişkin bilgi aldığını belirttiği kaynakların, dosyada milyonlarca liralık para transferleri bulunduğunu, bazı isimlere düzenli ödemeler yapıldığını öne sürdüğünü aktardı.

Altaylı, savcılığın para trafiği, tehdit, şantaj ve güç ilişkileri iddialarını ayrıntılı şekilde incelediğini de belirtti.

TAHİR SARIKAYA'NIN TELEFONU MERCEK ALTINDA

Yazıda en geniş yer verilen isimlerden biri de Tahir Sarıkaya oldu.

Altaylı'nın aktardığı iddiaya göre Sarıkaya'nın telefon kayıtlarının çok sayıda gazeteci ve farklı çevrelerle kurulan bağlantıları ortaya çıkarabileceği değerlendiriliyor.

Ancak Altaylı'nın görüştüğü kaynaklar, telefon görüşmesi yapılmasının tek başına herhangi bir suç ilişkisi anlamına gelmeyeceğinin de altını çizdi.

"SORUŞTURMA DAHA DA BÜYÜYEBİLİR"

Altaylı, soruşturmanın yalnızca Cem Küçük ile sınırlı kalmayacağını, medya dünyasından başka isimlerin de dosyaya dahil olabileceğinin konuşulduğunu belirtti.

Yazısında, para ilişkilerinin yanı sıra tehdit, şantaj, güç ve ilişki simsarlığı iddialarının da araştırıldığını savunan Altaylı, bazı kaynakların İsrail bağlantıları ve Adnan Oktar ilişkilerinin de inceleme konusu olduğunu iddia ettiğini aktardı.

Yazısının sonunda ise soruşturmanın sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Altaylı, medyadaki yasa dışı veya etik dışı ilişkilerin ortaya çıkarılmasının gazetecilik açısından önemli olduğunu dile getirdi.