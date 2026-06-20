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Türkiye gayrimenkul piyasası, sıkı para politikası ve krediye erişim engellerinin gölgesinde tarihi bir dönüşüm yaşıyor. Ekonomim Gazetesi'nin Emlakjet-Endeksa iş birliği ile hazırladığı Mayıs 2026 Konut Değer Raporu, gayrimenkulün artık enflasyon karşısında reel olarak değer kaybettiğini ve "güvenli liman" özelliğinin sarsıldığını tescilledi. Rapora göre, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 40 bin 486 TL olurken, ortalama bir konutun satış fiyatı 5 milyon 20 bin 264 TL olarak hesaplandı.

Fiyatlar Türk Lirası bazında (nominal) son bir yılda yüzde 23,8 artış gösterse de enflasyondan arındırılmış yıllık fiyat değişimi -yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Bu tablo, konut fiyatlarının kağıt üzerinde yükseldiğini ancak vatandaşın satın alma gücü ve enflasyon karşısında net olarak gerilediğini gözler önüne serdi.

TÜİK Mayıs 2026 verileri de piyasadaki sert daralmayı ve alıcı boykotunu belgeler nitelikte geldi. Türkiye genelinde konut satışları, yüksek fiyatlar ve kredi bulamama krizi nedeniyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333 adede geriledi.

İLK EL (SIFIR) KONUT SATIŞLARI

Yüzde 27,9 düşüşle 30 bin 196 adet oldu (Toplam içindeki payı yüzde 32,4).

İkinci El Konut Satışları: Yüzde32,7 düşüşle 63 bin 137 adet olarak gerçekleşti (Toplam içindeki payı yüzde 67,6).

İPOTEKLİ (KREDİLİ) SATIŞLAR

Bankaların fahiş faiz oranları nedeniyle yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754 adede düştü. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı ise yüzde21,2'de kaldı.

PARASI OLAN MUĞLA'YA GÖMDÜ: ORTALAMA EV 10.7 MİLYON TL!

Raporda il bazındaki değerler incelendiğinde, sahil şeridindeki astronomik fiyatlar dikkat çekti. Metrekare bazında ve ortalama konut fiyatında Türkiye'nin zirvesine Muğla yerleşti. Muğla'da metrekare fiyatı 83 bin 29 TL olurken, ortalama konut fiyatı 10 milyon 710 bin 741 TL gibi fahiş bir seviyeye ulaştı. Muğla'yı metrekare fiyatında 63 bin 184 TL ile İstanbul, 54 bin 541 TL ile Antalya, 52 bin 41 TL ile Çanakkale ve 51 bin 917 TL ile İzmir takip etti. Aydın'da ise ortalama konut fiyatı 6 milyon 578 bin 60 TL, Çanakkale'de ise 6 milyon 140 bin 838 TL oldu.

Yatırımın amortisman (geri dönüş) sürelerinde de sahil kentleri kiranın fiyata yetişememesi nedeniyle sınıfta kaldı. En uzun geri dönüş süresi 19 yıl ile Muğla’da görülürken; Muğla'yı 18 yıl ile Elazığ, 17 yıl ile Antalya ve Aydın izledi. İstanbul'da bu süre 13 yıl, nominal artışta 5 büyük il arasında %30,7 ile en güçlü performansı gösteren Ankara'da ise 12 yıl olarak hesaplandı.

"KREDİYE ERİŞİM KOLAYLAŞIRSA FİYATLAR YENİDEN FIRLAYABİLİR"

Piyasadaki bu keskin hareketleri değerlendiren Emlakjet ve Endeksa CEO’su Görkem Öğüt, konut alacak ya da satacak vatandaşların sadece ilan fiyatlarına aldanmaması gerektiği konusunda hayati uyarılarda bulundu. Öğüt, verilerin dönemsel etkilerle okunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Mayıs ayında konut satış adetlerinde daha sınırlı bir işlem hacmi oluştu. Bu tabloda geçen yılın güçlü baz etkisinin yanı sıra, ay içindeki uzun tatil döneminin işlem hacmi üzerindeki kısa vadeli etkisini de dikkate almak gerekiyor. Bu nedenle Mayıs verisini tek başına talepte kalıcı bir yavaşlama olarak değil, dönemsel etkilerle birlikte okumak daha doğru olur.

Fiyat tarafında ise nominal artışın sürdüğünü, ancak enflasyondan arındırılmış verilere bakıldığında reel fiyatların gerilediğini görüyoruz. İpotekli satışların hâlâ düşük seviyelerde seyretmesi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 gerilemesi, konut talebinin ve fiyat hareketlerinin finansman koşullarına duyarlılığını ortaya koyuyor. Krediye erişimin kolaylaşması ve finansman koşullarının destekleyici hale gelmesiyle birlikte, konut fiyatlarında reel olarak yeniden yukarı yönlü bir hareket alanı oluşabileceğini düşünüyoruz. Konut piyasasında fiyatların değişkenlik gösterdiği dönemlerde, alım-satım kararlarını yalnızca güncel ilan fiyatlarına bakarak vermemek gerekiyor.

Biz Emlakjet’te kullanıcıların nominal değişim, reel değişim, geri dönüş süresi ve bölgesel piyasa dinamiklerini birlikte görebileceği bir karar platformu sunuyoruz. Konut almayı, satmayı ya da yatırım yapmayı düşünen herkesin bu verileri karşılaştırarak hareket etmesini öneriyoruz; çünkü doğru veriye bakmak, daha sağlıklı kararların temelini oluşturuyor."

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.