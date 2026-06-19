Emekliyi ev sahibi yapacak yasa TBMM'ye sunuldu

MHP’nin teklifinde, Toplu Konut Kanununa ‘Emekli konutları’ başlıklı bir ek madde eklenmesi öngörülüyor. Buna göre, TOKİ tarafından yürütülecek olan sosyal konut projelerinde, adına kayıtlı tapulu konutu bulunmayan ve kirada ikamet eden emeklilere öncelik tanınacak.