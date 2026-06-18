Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ait Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri resmi raporunu kamuoyuna duyurdu. Açıklanan veriler, inşaat ve emlak sektöründeki durgunluğun derinleştiğini tescilledi. Geçen yılın Mayıs ayında 135 bin 664 olan toplam konut satışı, bu yılın aynı ayında 93 bin 333 seviyesine kadar geriledi. Ocak-Mayıs dönemini kapsayan yılın ilk 5 ayında ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 azalarak 569 bin 537 olarak kayıtlara geçti.

İLK EL DE İKİNCİ EL DE ERİDİ: ALICILAR PİYASADAN ÇEKİLİYOR

Rapora göre, konutun durumuna ve finansman şekline göre yaşanan sert düşüşün detayları şu şekilde gerçekleşti:

İLK EL KONUT SATIŞLARI

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 oranında azalarak 30 bin 196 oldu. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 32,4 olarak hesaplandı.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 32,7 gibi radikal bir düşüş yaşayarak 63 bin 137 seviyesine indi. İkinci elin toplam pazardaki payı yüzde 67,6 oldu.



İPOTEKLİ (KREDİLİ) SATIŞLAR

Yüksek banka faizleri nedeniyle ipotekli satışlar yıllık yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754 seviyesinde kaldı ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 21,2 oldu. Ancak Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında, ipotekli satışların ilk 5 ayda geçen yıla göre yüzde 25,8 artışla 116 bin 801 olması dikkat çekti.

DİĞER SATIŞLAR (PEŞİN/SENETLİ)

Yıllık bazda yüzde 36,2 ile en büyük çöküşü yaşayarak 73 bin 579’a geriledi.

YABANCIYA SATIŞ ERİDİ: LİDER YİNE RUSYA

Türkiye'de gayrimenkul fiyatlarının küresel bazda cazibesini yitirmesi ve oturum izni şartlarındaki değişimler, yabancılara yapılan konut satışlarını da doğrudan aşağı çekti. Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 oranında azalarak bin 387 oldu. Yabancıların toplam satışlar içindeki payı yüzde1,5 gibi oldukça sembolik bir seviyeye geriledi. Ocak-Mayıs döneminde ise yabancıya satışlar yüzde 15,1 azalarak 7 bin 68 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında Türkiye'den en fazla mülk edinen ülke uyruklarında ise sırasıyla 268 konut ile Rusya Federasyonu, 125 konut ile İran ve 88 konut ile Ukrayna vatandaşları yer aldı.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA DA YAPRAK DÖKÜMÜ: TEK ARTIŞ KREDİLİ TİCARİ ALIMLARDA

Konut sektöründeki sert daralma ticari gayrimenkul (iş yeri) piyasasına da birebir yansıdı. Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Mayıs ayında yıllık yüzde 24,8 azalarak 3 bin 255'e, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 33,1 azalarak 8 bin 179'a düştü.

İş yeri pazarının tek pozitif veri üreten kalemi ise ipotekli alımlar oldu. Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 oranında artarak 536 olarak gerçekleşti. Diğer iş yeri satışları ise yıllık yüzde 32,4 azalışla 10 bin 898 oldu.

ARINDIRILMIŞ SERİLER ALARM VERİYOR

TÜİK’in takvim, mevsim ve dönem etkilerinden arındırarak paylaştığı teknik veriler de pazarın kan kaybettiğini doğruladı:

Takvim etkisinden arındırılmış serilerde; bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 3,6, ikinci el konut satışları ise yüzde 11,3 azaldı. İlk el iş yeri satışları yüzde 0,4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 12,9 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde; bir önceki aya (Nisan 2026) göre ilk el konut satışları yüzde 3,4, ikinci el konut satışları yüzde 0,5 azaldı. İş yeri kanadında ise aylık bazda ilk el satışlar yüzde 2,8, ikinci el satışlar yüzde 6,2 geriledi.



