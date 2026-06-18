Ev alıp satacaklar dikkat: Konutta bu yaygın tuzağa düşen yandı

Sistemdeki kısıtlamaların ardından yetki belgesi olmayan kişilerin alternatif yollara yöneldiğini belirten Şenay Araç, yasal düzenlemenin etrafından dolaşmak isteyenlerin faaliyetlerini sosyal medya platformlarına kaydırdığını ifade etti. Emlak sitelerini kullanamayan bu kişilerin Facebook, Instagram ve WhatsApp grupları üzerinden sahte fotoğraflar ve gerçeği yansıtmayan fiyatlarla yanıltıcı paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Uzmanlar, bu durum karşısında hem belgeli gayrimenkul danışmanlarının hem de tüketicilerin dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.