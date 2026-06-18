Ev alıp satacaklar dikkat: Konutta bu yaygın tuzağa düşen yandı

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), gayrimenkul sektöründe köklü bir değişimin önünü açtı. Sektörde uzun süredir beklenen şeffaflık adımıyla birlikte, yetki belgesi bulunmayan kişilerin gayrimenkul sitelerine ilan vermesi kısıtlandı. Bu kısıtlama, piyasada geniş çaplı bir ilan temizliğini de beraberinde getirdi. Verilere göre, şubat ayında 1 milyon 600 bin seviyesinde olan aktif satılık daire ilanı sayısı, haziran ayı itibarıyla 1 milyon 200 bine geriledi.
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Ticaret Bakanlığının hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile emlak sitelerinde yer alan 415 bin sahte satılık daire ilanı silindi. Yapay zeka destekli denetimlerle sosyal medyadaki fırsatçılara ceza yağarken, piyasadaki aktif satılık daire ilanı sayısı hızla geriledi.Kaynak: Diğer
Fiyat algısını bozan, suni artışlara neden olan ve tüketicileri yanıltan hayali ilanların temizlenmesiyle emlak sektörünün güvenilirlik kazanması hedefleniyor. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, yeni dönemin getirdiği değişiklikleri ve piyasaya yansımalarını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.
EİDS uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından ilan sayılarında yaşanan belirgin düşüş, rakamlara doğrudan yansıdı. Sektörde "dev ilan temizliği" olarak nitelendirilen bu süreçte şu gelişmeler kaydedildi:
Şubat ayında 1 milyon 600 bin olan aktif satılık daire ilanı sayısı, haziran ayında 1 milyon 200 bine düştü. Bu dönem zarfında, kriterlere uymayan toplam 415 bin satılık daire ilanı sistemden tamamen kaldırıldı. Uzun yıllardır piyasayı yapay şekilde şişiren ve vatandaşları mağdur eden hayali portföylerin elenmesi, Ticaret Bakanlığı’nın sıkı denetimleriyle devam ediyor.
Sistemdeki kısıtlamaların ardından yetki belgesi olmayan kişilerin alternatif yollara yöneldiğini belirten Şenay Araç, yasal düzenlemenin etrafından dolaşmak isteyenlerin faaliyetlerini sosyal medya platformlarına kaydırdığını ifade etti. Emlak sitelerini kullanamayan bu kişilerin Facebook, Instagram ve WhatsApp grupları üzerinden sahte fotoğraflar ve gerçeği yansıtmayan fiyatlarla yanıltıcı paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Uzmanlar, bu durum karşısında hem belgeli gayrimenkul danışmanlarının hem de tüketicilerin dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.
Ticaret Bakanlığı, emlak sitelerinin ardından sosyal medya platformlarında yürütülen usulsüz ilan faaliyetlerini de yakın takibe aldı. Bakanlık tarafından 13 Haziran'da yapılan resmi açıklamada, mevzuata aykırı şekilde ilan paylaşımı yapan kişi ve işletmelere toplam 5 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Sosyal medyadaki satılık daire ilanları, bakanlığın devreye aldığı yapay zeka teknolojisine sahip programlar aracılığıyla taranıyor. Bu teknoloji sayesinde usulsüz paylaşımlar kısa sürede tespit edilerek yasal işlem süreci başlatılıyor. Yapay zeka destekli denetimler, kayıt dışı faaliyet gösteren yetkisiz kişilerin piyasadaki etkisini azaltmayı amaçlıyor.
Yürütülen kapsamlı temizlik çalışmalarının sonucunda emlak piyasası daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya kavuşuyor. Gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle birlikte, gayrimenkul alıcılarının manipüle edilmiş fiyatlarla veya yalnızca müşteri çekmek amacıyla oluşturulmuş hayali ilanlarla karşılaşma oranı minimuma indirildi.
Sektör temsilcileri, kötü niyetli uygulamaların engellenmesiyle hem tüketicilerin haklarının korunduğunu hem de dürüst çalışan gayrimenkul danışmanlarının mesleki itibarının yeniden sağlandığını belirtiyor.