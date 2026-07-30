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Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 3,75 seviyesinde sabit tuttu.

KURULDA GÖRÜŞ AYRILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

BoE Para Politikası Kurulu (PPK) kararına ilişkin açıklamada, kurul üyelerinden 6’sının faizin sabit tutulması yönünde oy kullandığı belirtildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey’nin de dahil olduğu çoğunluğa karşılık, 3 üyenin 25 baz puanlık artışla faizin yüzde 4’e yükseltilmesini savunduğu ifade edildi.

ENFLASYON HEDEFİ İÇİN “GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK”

Açıklamada, yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşılması için gerekli politika adımlarının atılmaya hazır olunduğu vurgulandı.

Orta Doğu’daki savaş sonrası yaşanan enerji krizinin ekonomiye etkilerinin belirsizliğini koruduğuna dikkat çekilerek, enflasyon görünümünün bu şokun süresi ve etkilerine bağlı olarak şekilleneceği belirtildi.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YENİDEN YUKARI ÇEKEBİLİR

BoE, İngiltere’de yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 2,6 seviyesine gerilediğini hatırlattı.

Ancak yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonun yeniden hızlanabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalması halinde “ikinci tur etkiler” riskinin artabileceği ifade edildi.

BAİLEY: ENFLASYON YENİDEN YÜKSELEBİLİR

BoE Başkanı Andrew Bailey, karar sonrası yaptığı değerlendirmede enflasyonun beklenenden daha hızlı gerilediğini ancak risklerin sürdüğünü belirtti.

Bailey, Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatlarını yüksek ve dalgalı tutmaya devam ettiğini vurgulayarak, bunun yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonun yeniden yükselmesine yol açabileceğini söyledi.

Merkez Bankası’nın önceliğinin, olası artışların geçici kalmasını sağlamak ve enflasyonu yeniden yüzde 2 hedefiyle uyumlu seviyelere çekmek olduğu ifade edildi.