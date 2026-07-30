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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks, gün ortasında yüzde 0,57 düşüşle 13.424,45 puana geriledi.

BIST 100'DE KAYIP 77 PUANI AŞTI

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,10 puan azalarak 13.424,45 seviyesine indi.

Toplam işlem hacmi ise 62 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK GERİLEDİ, HOLDİNGLER YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında sektör endekslerinde karışık bir görünüm izlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile tekstil deri olurken, en fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 5,06 düşüşle bilişim oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASALARIN YÖNÜNÜ BELİRLİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından para politikasına ilişkin belirsizlikler etkisini sürdürüyor.

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve açıklanan makroekonomik veriler de yatırımcıların kararlarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puan seviyeleri destek, 13.700 ve 13.800 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.