Altın piyasasında son altı haftanın en sert değer kaybı yaşanırken, yatırımcıların gözü kritik destek seviyelerine çevrildi. Sabah saatlerinde gram altın 6 bin 50 TL'den, ons altın ise 3 bin 992 dolardan işlem görüyor. Haftalık kaybı yüzde 3'ü aşan değerli metal için Bank of America (BofA) analistlerinden çarpıcı bir uyarı geldi.
ABD’li banka devi BoFa altın için 2027’de geleceği seviyeyi açıkladı
ABD'li banka devi BoFa altın için net rakam verdi. Değerli metalin 2027 yılına ons başına 6 bin dolara ulaşabileceği yönündeki güçlü öngörüsünü devam ettiriken, yeni dip uyarısı konusunda uyarılarda bulundu.Gülsüm Hülya Sundu
BofA altına olan uzun vadeli güvenini korusa da, bankanın teknik analistleri mevcut düzeltme hareketinin henüz sona ermediğini ve yatırımcıların yeni diplere hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.
Piyasalarda psikolojik bir sınır olarak kabul edilen 4 bin dolar seviyesinin altına sarkan spot altın, gün içinde yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 3 bin 987 doları gördü.
BofA Teknik Analisti Paul Ciana, yayımladığı son raporda, altının kalıcı bir dip bulmadan önce 3 bin 600 dolar civarındaki destek seviyesini test etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Ciana'nın değerlendirmeleri şu şekilde;
“Yıl başından bu yana yaşanan düzeltme, aşırı uzayan yükseliş trendini sıfırlasa da kalıcı bir dip oluşumu henüz şüpheli. Geçmişteki 121 haftalık boğa piyasasına kıyasla, mevcut 24 haftalık düzeltme orantısız derecede kısa kalıyor. Altın, 4 bin 149 dolardaki yüzde 38,2'lik geri çekilme seviyesini kırmış olsa da düşüş baskısı bir süre daha devam edebilir.”
Teknik göstergelerin altının ağustos ve eylül aylarında da baskı altında kalabileceğine işaret ettiğini belirten Ciana, 26 Haziran 2026 tarihinde yaşanan kritik bir teknik gelişmeye dikkat çekti.
Altının 4 bin 88 dolar seviyesindeyken 50 günlük hareketli ortalamasının, 200 günlük hareketli ortalamanın altına inerek bir 'ölüm kesişmesi' (death cross) oluşturduğunu hatırlatan Ciana, "1975'ten bu yana görülen 30 benzer sinyalde, altının 40 ila 50 işlem günü sonrasında yüzde 67-70 ihtimalle daha düşük seviyelerde fiyatlandığı görüldü" ifadelerini kullandı.
Bank of America, kısa vadeli karamsar tabloya rağmen düşen fiyatların yatırımcılar için kademeli alım (maliyet düşürme) fırsatı yarattığına inanıyor. BofA'nın yatırımcılara önerdiği stratejik alım seviyeleri şu şekilde oldu:
4.000 Doların Altı: Mütevazı ve küçük çaplı birikimler yapılabilir.
3.600 - 3.700 Dolar Aralığı: Aşağı yönlü riskler sürdüğü için asıl eklemeler bu seviyelerden tercih edilmeli.
3.250 - 3.450 Dolar Aralığı: Portföyde altına daha büyük bir ağırlık (tahsisat) vermek için en uygun ve güvenli bölge.
BofA, geçtiğimiz hafta 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 14 oranında aşağı yönlü revize ederek 4 bin 360 dolara çekmişti. Ancak banka, değerli metalin 2027 yılına kadar ons başına 6 bin dolara ulaşabileceği yönündeki güçlü öngörüsünü korumaya devam ediyor.
Spot altın fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen, BofA hisse senedi analistleri madencilik sektörünün parlak günlerini yaşadığına dikkat çekiyor. Raporda, sektörün piyasadaki en karlı alanlardan biri haline geldiğini vurguladı.
Altın madenciliği şirketlerinin serbest nakit akışı, 2020 yılına kıyasla 10 kat daha yüksek. Şirketlerin uzun vadeli borçlarının öz sermayeye oranı yarı yarıya azalmış durumda. Sektörün kazanç getirisi yüzde 12,0 ile tüm sektörler arasında zirvede yer alıyor ve son 20 yılda S&P 500 endeksine göre en ucuz seviyesinde bulunuyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.