ABD’li banka devi BoFa altın için 2027’de geleceği seviyeyi açıkladı

“Yıl başından bu yana yaşanan düzeltme, aşırı uzayan yükseliş trendini sıfırlasa da kalıcı bir dip oluşumu henüz şüpheli. Geçmişteki 121 haftalık boğa piyasasına kıyasla, mevcut 24 haftalık düzeltme orantısız derecede kısa kalıyor. Altın, 4 bin 149 dolardaki yüzde 38,2'lik geri çekilme seviyesini kırmış olsa da düşüş baskısı bir süre daha devam edebilir.”