Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor

Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor

Akaryakıt fiyatları, ABD-İran savaşının etkileri sebebiyle artmaya devam ediyor. Eşel Mobil siteminin çare olamadığı vatandaş, bu gece bir zamla daha karşı karşıya.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor - Resim: 1

Brent Petrol 89 dolar seviyesine yükseldi. Brent petroldeki artış, Türkiye'deki sürücülere doğrudan zam anlamına geliyor.

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Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor - Resim: 2

ABD-İran savaşının durulmaması ve Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapalı olması sebebiyle yakın zamanda indirim beklenmiyor.

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Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor - Resim: 3

ABD-İran savaşının durulmaması ve Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapalı olması sebebiyle yakın zamanda indirim beklenmiyor.

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Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor - Resim: 4

Yapılacak zammın doğrudan pompaya yansıması bekleniyor.

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Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor - Resim: 5

Bu gece motorine “Motorine, 3 lira 71 kuruş zam bekleniyor.

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Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor - Resim: 6

Zam gereksiniminin bir bölümü ÖTV’den karşılanmazsa pompaya yansıyacak tutar artacak.

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Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor - Resim: 7

Eğer ÖTV'den karşılanmazsa motorine gelecek zam tutarının 5 lirayı aşması bekleniyor.

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Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor - Resim: 8

30 Temmuz Perşembe güncel akaryakıt fiyatları (zamsız)

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Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor - Resim: 9

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67.10 TL
Motorin: 77.21 TL
LPG: 31.19 TL

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Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor - Resim: 10

İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 66.94 TL
Motorin: 77.06 TL
LPG: 30.59 TL

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Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor - Resim: 11

Ankara:

Benzin: 68.06 TL
Motorin: 78.32 TL
LPG: 31.29 TL

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Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor - Resim: 12

İzmir:

Benzin: 68.35 TL
Motorin: 78.60 TL
LPG: 31.19 TL

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