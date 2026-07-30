Brent Petrol 89 dolar seviyesine yükseldi. Brent petroldeki artış, Türkiye'deki sürücülere doğrudan zam anlamına geliyor.
Akaryakıta bu gece gelecek zam belli oldu: Litresi 100 liraya koşuyor
Akaryakıt fiyatları, ABD-İran savaşının etkileri sebebiyle artmaya devam ediyor. Eşel Mobil siteminin çare olamadığı vatandaş, bu gece bir zamla daha karşı karşıya.Yunus Arıkan
ABD-İran savaşının durulmaması ve Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapalı olması sebebiyle yakın zamanda indirim beklenmiyor.
ABD-İran savaşının durulmaması ve Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapalı olması sebebiyle yakın zamanda indirim beklenmiyor.
Yapılacak zammın doğrudan pompaya yansıması bekleniyor.
Bu gece motorine “Motorine, 3 lira 71 kuruş zam bekleniyor.
Zam gereksiniminin bir bölümü ÖTV’den karşılanmazsa pompaya yansıyacak tutar artacak.
Eğer ÖTV'den karşılanmazsa motorine gelecek zam tutarının 5 lirayı aşması bekleniyor.
30 Temmuz Perşembe güncel akaryakıt fiyatları (zamsız)
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 67.10 TL
Motorin: 77.21 TL
LPG: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 66.94 TL
Motorin: 77.06 TL
LPG: 30.59 TL
Ankara:
Benzin: 68.06 TL
Motorin: 78.32 TL
LPG: 31.29 TL
İzmir:
Benzin: 68.35 TL
Motorin: 78.60 TL
LPG: 31.19 TL