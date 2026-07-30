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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta Türk varlıklarına alım yönünde pozisyon aldı.

EN GÜÇLÜ TALEP DEVLET TAHVİLLERİNE GELDİ

Verilere göre yabancı yatırımcılar:

38,9 milyon dolarlık hisse senedi

805,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS)

137 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST)

alımı gerçekleştirdi.

Böylece en yüksek giriş devlet tahvillerinde yaşandı.

Hisse senedi stoku 41,3 milyar doları aştı

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku da artış gösterdi.

24 Temmuz haftasında hisse senedi stoku 41 milyar 110,8 milyon dolardan 41 milyar 388,6 milyon dolara yükseldi.

TAHVİL VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINDA ARTIŞ

Aynı dönemde yabancıların DİBS stoku 16 milyar 964,7 milyon dolardan 17 milyar 680,2 milyon dolara çıktı.

Özel sektör tahvilleri olarak bilinen ÖST stokunda da artış görüldü. Bu kalemde stok 3 milyar 901,4 milyon dolardan 4 milyar 24,3 milyon dolara yükseldi.

YABANCI İLGİSİ YENİDEN GÜÇLENİYOR

Son veriler, yabancı yatırımcıların özellikle devlet tahvillerine güçlü bir şekilde yöneldiğini ortaya koyarken, hisse senedi ve özel sektör borçlanma araçlarında da sınırlı fakat istikrarlı bir giriş yaşandığını gösterdi.

Analistler, önümüzdeki dönemde küresel faiz politikaları ve Türkiye’nin makroekonomik görünümünün yabancı yatırımcı eğilimleri üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.