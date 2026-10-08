Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye getirilen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde yaşayan Muhammed A. (31), yakınları tarafından özel bir hastaneye başından silahla vurulmuş halde bulundu.
Hastanede yaşamını yitiren Muhammed A'nın cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.
Olayın yaşandığı öne sürülen evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak inceleme gerçekleştirildi.