Kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kan donduran yeni bir gelişme yaşandı.
Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay
Sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu'nun savcılıktaki canlandırma görüntüleri ortaya çıktı. Ulu, kızı Tuğyan’ın annesini pencereden nasıl attığını saniye saniye gösterdi.Kaynak: Diğer
Sanatçının tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini pencereden attığını öne süren kilit tanık Sultan Nur Ulu’nun savcılıktaki canlandırma görüntüleri mahkeme dosyasına girdi.
Olayın tek tanığı olan ve hakkında ev hapsi kararı bulunan Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde dehşet anlarını uygulamalı olarak anlattı.
Kayıt altına alınan görüntülerde Ulu. Tuğyan’ın, annesinin bacaklarına sarılıp omzundan destek alarak onu pencereden aşağı nasıl fırlattığını saniye saniye gösterdi.
İfadesinde "Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak yukarı çektiğini gördüm. Ardından 'koş' diye bağırarak aşağı koştu" ifadelerini kullandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 ay süren soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan korkunç detaylara göre, olay gecesi kızı Tuğyan, annesini odaya çekebilmek için çok sevdiği "Malkata" isimli Roman havasını çaldırdı. Müziği duyunca oynayarak odaya gelen Güllü, kısa süre sonra kızı tarafından hedef alındı.
İTÜ tarafından incelenen ses kayıtlarında, düşme anından hemen önce alaycı bir tonda "Hadi görüşürüz" denildiği tespit edildi. Savcılık, bu sözün ardından Tuğyan'ın annesini kucaklayarak 18 metre yükseklikten beton zemine attığını belirtti.
Annesi için ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Tuğyan Ülkem Gülter ve yalan tanıklıkla suçlanan Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.