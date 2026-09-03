Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay

Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay

Sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu'nun savcılıktaki canlandırma görüntüleri ortaya çıktı. Ulu, kızı Tuğyan’ın annesini pencereden nasıl attığını saniye saniye gösterdi.

Kaynak: Diğer
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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 1

Kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kan donduran yeni bir gelişme yaşandı.

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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 2

Sanatçının tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini pencereden attığını öne süren kilit tanık Sultan Nur Ulu’nun savcılıktaki canlandırma görüntüleri mahkeme dosyasına girdi.

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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 3

Olayın tek tanığı olan ve hakkında ev hapsi kararı bulunan Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde dehşet anlarını uygulamalı olarak anlattı.

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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 4

Kayıt altına alınan görüntülerde Ulu. Tuğyan’ın, annesinin bacaklarına sarılıp omzundan destek alarak onu pencereden aşağı nasıl fırlattığını saniye saniye gösterdi.

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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 5

İfadesinde "Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak yukarı çektiğini gördüm. Ardından 'koş' diye bağırarak aşağı koştu" ifadelerini kullandı.

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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 6

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 ay süren soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan korkunç detaylara göre, olay gecesi kızı Tuğyan, annesini odaya çekebilmek için çok sevdiği "Malkata" isimli Roman havasını çaldırdı. Müziği duyunca oynayarak odaya gelen Güllü, kısa süre sonra kızı tarafından hedef alındı.

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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 7

İTÜ tarafından incelenen ses kayıtlarında, düşme anından hemen önce alaycı bir tonda "Hadi görüşürüz" denildiği tespit edildi. Savcılık, bu sözün ardından Tuğyan'ın annesini kucaklayarak 18 metre yükseklikten beton zemine attığını belirtti.

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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 8

Annesi için ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Tuğyan Ülkem Gülter ve yalan tanıklıkla suçlanan Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 9
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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 10
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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 11
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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 12
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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 13
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Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay - Resim: 14
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