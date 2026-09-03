Güllü dosyasında seyir değişti: Soruşturmayı altüst eden detay

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 ay süren soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan korkunç detaylara göre, olay gecesi kızı Tuğyan, annesini odaya çekebilmek için çok sevdiği "Malkata" isimli Roman havasını çaldırdı. Müziği duyunca oynayarak odaya gelen Güllü, kısa süre sonra kızı tarafından hedef alındı.