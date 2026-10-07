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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Sezai Karakoç Lisesi'nde öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Okulda yaşanan kavga ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OKUL VE ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Ekiplerin olay yerine ulaşmasından sonra okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olayda yaralananların olduğu iddia edilirken, yaralı sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz net bilgi verilmedi.



İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kavganın nasıl başladığını ve olaya kimlerin karıştığını belirlemek için inceleme başlattı. Olayın ayrıntılarının ekiplerin çalışmalarından sonra netleşmesi bekleniyor.